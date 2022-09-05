推拿到一半下面濕濕的！人妻睜眼崩潰　他噁辯：口水也能治療

▲高雄一推拿師為女客人服務時，竟拉下她的褲子，舔吻她恥骨還說「口水也可以治療」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一莊姓推拿師推拿女客人小香(化名)時，趁她閉眼仰躺，竟用手搓揉她外側胸部，又拉下她褲子從肚臍往下舔吻到恥骨，小香當場嚇傻要結束推拿，莊男還狡辯「用口水也可以治療」，讓她哭著回家，並由丈夫陪同報警。案經上訴到高雄高分院更2審，依犯強制猥褻罪，處莊男6月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，莊男在推拿館擔任推拿師，2018年9月30日下午1時許替小香推拿，卻趁小香仰躺時，未戴手套搓揉小香胸部外側，小香覺得奇怪，問他「今天怎麼跟以前不一樣」，莊男則不回答，繼續進行按摩。

過了一陣子，莊男竟用手搓揉小香下體，小香怒斥「莊先生」後，莊男竟將她短褲拉下，舔吻她恥骨部位，小香立馬跳起來表示停止推拿，丟下800元費用離去，回家後小香向丈夫哭訴，2人一同到警局報警。

全案審理時，莊男否認犯行，說小香事後要求6000元和解金，他不接受，因有鄰居建議他息事寧人，他才傳簡訊給小香，提出和解條件等語。

小香則證稱，那天她坐骨神經痛去推拿，莊男表示「會用一種材料幫妳治療」，竟深度搓揉她的胸部，後來莊男又將她短褲拉下，她發現恥骨部位有濕濕的感覺，睜眼竟看到莊男在她下方做舔吻的動作，讓她嚇傻，連忙表示要結束推拿，她付錢時對莊男說「你的中醫都是偏了，你不要再做了」，莊男卻狡辯「用口水也可以治療」，她付完錢哭著離開，後來就是要報警了，沒有跟莊男要過6千元。

法院一審因小香褲子未驗出莊男DNA，證據不足，判莊男無罪。案經上訴到高雄高分院更2審，法官認為莊男用手按壓、搓揉左、右乳房外側、以手搓揉鼠蹊部並舔吻恥骨部位犯行屬實，莊男事後雖傳簡訊給小香表達想賠償，但態度上只想息事寧人，小香也不願和解，審酌莊男目前無業，有念國小的子女等情狀，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑，全案還可上訴。