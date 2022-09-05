　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到曖昧學姐家讀書　櫃子見「1罐白色液體」手一碰秒收回！真相尷尬

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲學姊帶心儀學弟回家念書。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

人難免會有生理需求，但記得色色完要把「工具」收好，一名女大生表示，帶曖昧的學弟到家裡讀書，兩人談論到香水的話題，她打開櫃子拿了一罐香水跟對方分享，接著學弟拿起另一罐來看，但學弟才剛碰到罐子就默默將手收回，她一看那罐「竟然是潤滑液」，氣氛瞬間尷尬到了極點。

女大生在Dcard上發文，之前有次帶心儀的學弟回家讀書，到家後聊了一下，她打開櫃子分享新買的香水，接著討論起喜歡的基調，學弟試噴了幾罐香水，談論得正熱烈時，學弟原本伸手要拿一罐香水，但才剛碰到罐子，就默默把手收回了，她仔細一看那罐，猛然發現「那瓶是潤滑液」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她嚇到差點罵髒話，「硬生生卡住那個ㄍㄢˋ字差點被自己口水噎死」，後續聊天念書時，原PO大腦幾乎呈現空白狀態，學弟雖然看起來很正常，但她仍尷尬到想哭。事後她模擬學弟觀看的角度，拍照給朋友看，「我朋友一直堅信看不出來，說那罐潤滑液跟香水長很像，潤滑液中文字寫那麼小一定沒看到」，但她還是覺得當時的情景很詭異，「現在榮登我此生最尷尬經歷，沒有之一」。

貼文一出，網友們笑翻，「放心，他為了自己的人設，也不能承認看出什麼」、「其實不仔細看真的不明顯啦」、「手收回去一定是知道啦」、「他就是自己用過才知道這是潤滑液啊」、「裝死就這樣，當一切都不知道，反正學弟也打算裝死」、「潤滑液說真的也不是什麼尺度大開的情趣用品，放寬心啦」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
快訊／林耕仁爆抄襲　陽明交大火速回應了
快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男確診2個月又中
快訊／邊境鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證
快訊／40多歲女「打三劑疫苗」快篩陽　隔天昏迷亡
快訊／6縣市病例破千　新北市5329例最多
快訊／死亡+31！　本土+23931
快訊／柯文哲宣布：中秋節「河濱不開放烤肉」　違規最高罰600
快訊／曹興誠嗆「匪台」！中天不忍了　提告求償5億
快訊／新店公墓空地驚見女屍！　全身屍斑「不排除他殺」
快訊／四川規模6.8地震！　成都、重慶劇烈晃動
月薪沒10萬去健身房？　廖老大呸「假文化」：公園就能跑
號誌燈砸癱新手媽　「6月巡檢OK」竟有5支鏽蝕嚴重

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

別再說「颱風總挑週末來」！氣象局搬數據破解都市傳說

快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男性確診2個月再中鏢

快訊／增一例MIS-C！1歲男童「三大指數升高」　冠狀動脈擴大

快訊／40多歲女「打三劑疫苗」　快篩陽未視訊診療隔天昏迷送醫亡

邊境再鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證　檢疫維持3+4

快訊／本土+23931「6縣市病例破千」　新北市增5329例最多

快訊／死亡+31！本土+23931　另增172例境外移入

林耕仁涉抄襲　陽明交大：未接獲檢舉「一旦受理120日內結案」

台正妹女大生「健身」中國發光！大中華區APP創意賽闖65強摘2等獎

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

別再說「颱風總挑週末來」！氣象局搬數據破解都市傳說

快訊／首例BA.4「重複感染」！40多歲男性確診2個月再中鏢

快訊／增一例MIS-C！1歲男童「三大指數升高」　冠狀動脈擴大

快訊／40多歲女「打三劑疫苗」　快篩陽未視訊診療隔天昏迷送醫亡

邊境再鬆綁！9／12起「歐美紐澳」等國民入境免簽證　檢疫維持3+4

快訊／本土+23931「6縣市病例破千」　新北市增5329例最多

快訊／死亡+31！本土+23931　另增172例境外移入

林耕仁涉抄襲　陽明交大：未接獲檢舉「一旦受理120日內結案」

台正妹女大生「健身」中國發光！大中華區APP創意賽闖65強摘2等獎

基隆+433！專責病房空床率65.4%　嬰幼童BNT疫苗「這2天」施打

「最賺錢高鐵」也虧損！陸國鐵集團負債達6兆元人民幣

雲林草嶺消防小分隊成立600餘日　累計救護案逾130件

梅總提前出局讓出球王寶座　納達爾等3名將有望爭世界第一

琳妲求籤被提醒「別成為第三者」追問：我要嫁有錢人！

台東打造雙語環境　傳承台東多元文化接軌國際

拚「18歲公民權」修憲過關！民進黨街講開跑　板橋首發場今晚登場

理財周刊／台股萬五保衛戰　接下來這個價位很重要

別再說「颱風總挑週末來」！氣象局搬數據破解都市傳說

恐怖女師教室大暴走！怒踹桌腳+用力拉扯學生手腕...家長怒告

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

快訊／國1「 2大車追撞」1輛衝邊坡　紫爆回堵15公里

明恐破單日4萬！　醫喊別和4種人烤肉

廖老大三重店揭「被點名內幕」認賠200萬

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

王浩宇轟阿堂鹹粥「虱目魚肚天天上漲是屁話」

阿堂鹹粥被洗1星！他看出「台灣人的自大」

軒嵐諾為全台水庫補水3.5億噸　超過翡翠水庫容量

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

醫生點破免治馬桶「4項迷思」

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

更多熱門

相關新聞

台大男讀資工「交不到女友」後悔了：我也想衝夜店

台大男讀資工「交不到女友」後悔了：我也想衝夜店

對許多人而言，讀台大就是「人生勝利組」，不過一名就讀台大資工的男大生卻表示，因為系上男女比例懸殊，又因課業忙沒有時間玩社團，加上身邊都是宅宅，因此「沒交過女友」，讓他「後悔讀理工」。貼文掀起熱議，不少網友反讚：畢業領薪水後很香。

台人1習慣打臉免治馬桶政見　網：寧可半蹲

台人1習慣打臉免治馬桶政見　網：寧可半蹲

他存5年買2000萬房！女友喊「婚後過戶」月給10萬生活

他存5年買2000萬房！女友喊「婚後過戶」月給10萬生活

羨理組錢多　文組男30K「沒錢投資」！網：你的問題

羨理組錢多　文組男30K「沒錢投資」！網：你的問題

雙主修畢業「台大碩士領34K」！遭家人嫌爆

雙主修畢業「台大碩士領34K」！遭家人嫌爆

關鍵字：

曖昧Dcard尷尬潤滑液香水

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面