到曖昧學姐家讀書　櫃子見「1罐白色液體」手一碰秒收回！真相尷尬

▲學姊帶心儀學弟回家念書。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

人難免會有生理需求，但記得色色完要把「工具」收好，一名女大生表示，帶曖昧的學弟到家裡讀書，兩人談論到香水的話題，她打開櫃子拿了一罐香水跟對方分享，接著學弟拿起另一罐來看，但學弟才剛碰到罐子就默默將手收回，她一看那罐「竟然是潤滑液」，氣氛瞬間尷尬到了極點。

女大生在Dcard上發文，之前有次帶心儀的學弟回家讀書，到家後聊了一下，她打開櫃子分享新買的香水，接著討論起喜歡的基調，學弟試噴了幾罐香水，談論得正熱烈時，學弟原本伸手要拿一罐香水，但才剛碰到罐子，就默默把手收回了，她仔細一看那罐，猛然發現「那瓶是潤滑液」。

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她嚇到差點罵髒話，「硬生生卡住那個ㄍㄢˋ字差點被自己口水噎死」，後續聊天念書時，原PO大腦幾乎呈現空白狀態，學弟雖然看起來很正常，但她仍尷尬到想哭。事後她模擬學弟觀看的角度，拍照給朋友看，「我朋友一直堅信看不出來，說那罐潤滑液跟香水長很像，潤滑液中文字寫那麼小一定沒看到」，但她還是覺得當時的情景很詭異，「現在榮登我此生最尷尬經歷，沒有之一」。

貼文一出，網友們笑翻，「放心，他為了自己的人設，也不能承認看出什麼」、「其實不仔細看真的不明顯啦」、「手收回去一定是知道啦」、「他就是自己用過才知道這是潤滑液啊」、「裝死就這樣，當一切都不知道，反正學弟也打算裝死」、「潤滑液說真的也不是什麼尺度大開的情趣用品，放寬心啦」。

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