不斷更新／軒嵐諾陸警！新北4區今停班課　今晚暴風圈掠東北部

▲軒嵐諾颱風預估今晚暴風圈將掠過東北部陸地。（圖／中央氣象局）

網路新聞中心／綜合報導

軒嵐諾颱風海陸警齊發，暴風圈今晚將掠過東北角。《東森新媒體ETtoday》整理出各縣市今天「停班停課」懶人包，讓讀者一目了然。

目前根據「行政院人事行政總處」資訊顯示，新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮停班課，其餘縣市皆正常上班課。

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基隆市 今天未達停止上班及上課標準。

臺北市 今天未達停止上班及上課標準。

新北市 今天未達停止上班及上課標準。

瑞芳區:今天已達停止上班及上課標準。

平溪區:今天已達停止上班及上課標準。

雙溪區:今天已達停止上班及上課標準。

貢寮區:今天已達停止上班及上課標準。

桃園市 今天未達停止上班及上課標準。

新竹市 今天未達停止上班及上課標準。

新竹縣 今天未達停止上班及上課標準。

苗栗縣 尚未列入警戒區。

臺中市 尚未列入警戒區。

彰化縣 尚未列入警戒區。

雲林縣 尚未列入警戒區。

南投縣 尚未列入警戒區。

嘉義市 尚未列入警戒區。

嘉義縣 尚未列入警戒區。

臺南市 尚未列入警戒區。

高雄市 尚未列入警戒區。

屏東縣 尚未列入警戒區。

宜蘭縣 今天未達停止上班及上課標準。

花蓮縣 今天未達停止上班及上課標準。

臺東縣 尚未列入警戒區。

澎湖縣 尚未列入警戒區。

連江縣 尚未列入警戒區。

金門縣 尚未列入警戒區。

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