ET專訪／爭取中捷台鐵延伸南投　許淑華倡觀光轉型、產業在地連結

▲許淑華力拚延續國民黨在南投縣的長期執政。（圖／許淑華競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣是觀光大縣，交通建設更是維繫觀光產業的命脈，也是縣長參選人的政策焦點之一，不論國民黨的許淑華或民進黨的蔡培慧都提出多項交通相關政見；本身就是立法院交通委員會成員的許淑華強調，南投的大眾運輸是她長期關注的焦點，為南投爭取擁有全台最多的台灣好行路線、爭取電子票證專程優惠及偏鄉共乘服務等，都是她在國會努力的成果。

許淑華表示，南投若要擁有完善大眾運輸系統，軌道運輸是不可或缺的，不過與對手倡議以南投市為起點，往北興建捷運銜接至高鐵台中站、南由高鐵彰化站延伸台鐵集集線至名間鄉濁水站，許淑華的規劃略有不同，多次向行政院提出質詢，要求台中捷運延伸南投、鐵道集集支線濁水站延伸至南投市區，形成一完整的南投路網系統。

許淑華今年4月也協調交通部、台中市政府、台中捷運公司以及南投縣政府召開協調會，並達成共識，將由南投縣政府提出南投整體路網規劃報告，評估台中捷運延伸至南投，及集集支線濁水站延伸至南投市區的可行性，讓南投軌道運輸有突破性的發展；她坦承軌道建設並非一蹴可及，但會務實的完成每一階段的工作，早日讓南投鄉親的願望能成真。

此外在基層區域交通方面，對手丟出普設「小黃公車」議題，許淑華也提出「擴大噗噗共乘、增加溫馨巴士及長照服務車輛」的政見，並推展共乘預約制減少待車時間，全面提升鄉親出門就醫、就學的交通便利性，同時培訓駕駛服務工作，創造在地就業機會。

而在蔡培慧借重中央資源、希望活化中興新村成為全縣的經濟發展基地，包括引進中興大學、媒合廠商進駐與在地大學、技職學校合作，希望開拓觀光以外的多元就業機會之際，不過許淑華認為，經濟建設是城市發展的基石，南投縣長期仍是開發觀光資源為主，只是隨著後疫情時代到來，觀光型態也隨之改變。

「發展區域特色的深度旅遊和工商業是南投走出國際的關鍵。」因此她所拋出的「觀光低碳城」概念，即是要深耕地方、切合在地需求，才能延續現任縣長林明溱佈建各鄉鎮特色微型產業園區的政策，有效創造當地就業機會：例如開發竹藝產業園區，提升木竹製品經濟價值，行銷南投生活維護在地價值，活化社區永續經營；另外，增闢工業區域也是地方工商業相當關心的議題，擴大南崗工業區和竹山產業園區，也是她未來會持續努力的目標。