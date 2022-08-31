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彰化縣政府力挺！青發處以品牌開啟青年識別潮設計

▲▼彰化縣政府,青年發展處,品牌,設計,創新,城市美學。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府特別重新設計青年發展處的品牌Logo。

 圖、文／彰化縣政府提供

以青年的口吻和青年溝通，每一個公務周邊都好Youth，你是不是也感到心動了？

那你絕對是當代青年代表！彰化縣政府改變傳統公部門與青年的距離，透過成立青年發展處來協助青年創業、就業、職涯發展，重新整合屬於青年發展處的識別設計，拉近了青年溝通的語彙、創造了話題性與凝聚力。

政府美學變潮流，注入青年新勢力

為翻轉政府美學，同時傳遞「連結‧創新‧未來」三個主要的核心精神，青發處特地請邀新銳設計師Ryan Zhan設計全新品牌識別系統，以彰化縣政府青年發展處Chang（C）Hua（H）Youth（Y）的英文縮寫「C.H.Y.」為創意發想。主體以象徵無限可能的藍色及勇於挑戰的黃色為主要色調，明亮飽滿的方圓形logo外觀，猶如啟動電源，呼應當今主流的年輕數位時代，傳達青年發展處的活力，也象徵著啟動年輕人的未來。

▲▼彰化縣政府,青年發展處,品牌,設計,創新,城市美學。（圖／彰化縣政府提供）

▲品牌主視覺除了運用在LOGO、名片、信封、公文夾及相關公務用品，還有時下年輕朋友愛用的帆布提袋，後續也將主視覺元素運用在青發處網站及辦公室空間美學上。

重新詮釋青年事務，邁向國際趨勢

彰化縣長王美惠對於青年發展議題十分重視，希望能傾聽在地青年朋友的想法與需求，特別邀請擁有美國哥倫比亞大學建築跟企管雙碩士，具有成功創業經驗的潮流品牌創辦人黃金樺擔任處長，希望能吸引青年返鄉，並藉由黃處長的創業經驗及城市美學素養能夠提升青年事務發展量能與業務推展品質，引入青創薪能量，帶動彰化青勢力！

▲▼彰化縣政府,青年發展處,品牌,設計,創新,城市美學。（圖／彰化縣政府提供）

連結‧創新‧未來，展現對青年政策在彰化的無限可能

青發處精神「連結‧創新‧未來」代表職涯發展科、資源整合科、綜合規劃科，三個主要業務的核心價值，並以這些核心價值為出發，積極推動各項青年事務，像是青年住宅，青年創業三扶貼、青創基地、老屋公益換租等，為彰化青年打造發光發熱的舞台。

為了讓平面的設計動起來，特地與動畫設計師Eda Peng合作，以動畫貫穿「連結‧創新‧未來」視覺設計，展現對青年政策的驅動力與展望。流動的線條像是不同世代間的連結，在縣內傳統產業隱形冠軍長久累積的既有基礎上，加入青年創業家的創新發想，延伸出與未來國際接軌的無限可能。飽滿的方圓形代表凝聚與包容，前進排列的方式表達各種形式，推進彰化青年的未來，傳遞彰化縣對青年政策的驅動力與展望。

「當城市漸漸變得有趣，自然可以吸引年輕人進來」，未來彰化縣政府也將逐步推出各項讓青年朋友有感的政策，讓彰化縣成為青年生活、就業、圓夢的美好城市！

▲▼彰化縣政府,青年發展處,品牌,設計,創新,城市美學。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府青年發展處官網

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