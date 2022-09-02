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小情侶買不起房…71萬大改休旅車成「移動豪宅」當家！一票人共鳴

記者鄭思楠／綜合報導

廣東深圳一對小情侶放棄租房，花16萬人民幣（約新台幣71萬）把休旅車改裝成移動豪宅，之後就住在房車中，平時正常上班，週末開車去周邊旅遊。他們認為，住房車是「真香」，也是一種新生活方式的嘗試，他們計劃住5年。大票網友超有共鳴，真的房價太貴了，羡慕他們可以這樣生活，但也有人酸「根本停車場乞丐」。

據《上游新聞》報導，在短影音平台，網友「深漂房車日記」經常更新他們的房車生活，喝著咖啡看著海邊的風景、地板上鋪好墊子做瑜伽、來到山頂看夜景星空……。

▲▼小情侶住房車。（圖／翻攝自）

▲小情侶放棄租房住房車。（圖／翻攝自微博）

1日，該網友張希受訪稱，自己出生於1993年，今年29歲，湖北十堰人。女友姓胡，是海南人。之前，他們一直在湖北工作，去年7月，他倆從湖北來到深圳。

張希表示，雖然這一決定有些大膽，但他和女友用了幾個月時間提前做計劃，把深圳這邊的面試都約好了才提的離職，「我們倆有點不安於現狀，之前過著朝九晚五的生活，想著提升一下自己，因為年齡問題，考慮了很久，才決定來到深圳試試。」

▲▼小情侶住房車。（圖／翻攝自）

▲小情侶已經住房車了1個多月。（圖／翻攝自紫牛新聞）

張希指出，在深圳，自己從事品牌策劃工作，而女友也有固定工作，「最初來到深圳的時候，我們是有租房的，但是也一直在了解房車生活，思考能不能通過房車來代替租房。」他表示，在當地，有車友是長期住在房車裡的，經過一番詳細了解之後發現，住房車優缺點都有，「我們在深圳也買不起房，住房車省下的錢說不定幾年後可以回老家買房。我們反覆問過自己，可不可以接受這些缺點，最後，我和女友一致覺得可以，於是，開始找車。」

影片顯示，6月28日，他們正式住進房車，「是的，住了一個多月時間，不過，內部改造卻花了我們很多時間。」張希表示，他們的房車建築面積8平方米（約2.4坪），活動面積在4平方米（約1.21坪）左右，買車花了13萬人民幣（約新台幣58萬），改裝花了3萬人民幣（約新台幣13.29萬），一番改造之後，房車裝上了電視、空調、馬桶、LED燈、櫃子、洗衣機、遮光窗戶、窗簾等大大小小物件。

談到住房車的感受，張希說，跟預想的差不多，優缺點明顯，首要的優點是便捷，房車就停在工作地附近，自己和女友都可以走路去上班；其次，更經濟，以前的房租和通勤費花銷在3000多元（人民幣，下同），現在，充電一次可以用一週，最多的花銷就是停車費和油費，「也不完全說是錢的問題，更是在深圳的一種新的生活方式。」

▲▼小情侶住房車。（圖／翻攝自）

▲他們在網路分享自己住房車的生活。（圖／翻攝自深圳大件事）

而缺點則是要顧及的方方面面更多了，「要考慮充電、水電夠不夠、怎麼停車、如何倒垃圾……。」張希稱，以前租房，基本不需要別人幫助，現在，常常要請別人幫忙，此外，為了安全和隱私，他們常常要找有攝影機的地方停車。

在7月22日更新的影片裡，車內的空調面板顯示，溫度達到了46.6度。張希表示，「房車就是冬冷夏熱，這是3天沒開空調的車內溫度，平時雖然熱，但還是不至於這麼高。」他稱，當時是因為特殊原因，他們在酒店住了3天，房車空著，外面熱，所以車內溫度才過高，平時如果熱的話，他們一般會在車外多待一會兒，等到晚上晚一些時候再進入車內。

女友胡小姐表示，住進房車後，因為用水用電確實沒之前那麼方便，自己更節省了，也算另外一種收穫。她還透露，雖然房車可以煮飯，但平時更多時候吃飯問題是在公司解決，週末偶爾才做飯。

▲▼小情侶住房車。（圖／翻攝自）

▲小情侶住房車爆紅。（圖／翻攝自南方+）

他們住房車的事情經過短影音平台擴散而被網友熱議，有人稱，在深圳看到過他們。也有人質疑，他們的生活不真實，像是擺拍。張希回應，「住房車是認真的，拍影片也是認真的，算是一種業餘嘗試吧，另外，我和女朋友都有自己的工作要忙，我們也沒有團隊。」

他們直言，「至少目前來看，我們沒有放棄的打算，覺得住房車更香，也會堅持住下去。」談及未來打算，他們表示，這只是他們目前的一個規劃，長遠一點來說，這個規劃的時間是5年，之後，肯定會隨著變化做出一些其他的調整。

關於房車停車問題，深圳市交管部門相關工作人員回應，只要是道路專門劃線停車區域，房車都可以停，但如果是在停車場或者小區內停車，具體則由停車場管理單位或者物業進行管理。

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