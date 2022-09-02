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社會 社會焦點 保障人權

桃園「毛孩墳場」轉移新北！驚見狗屍白骨　百狗遭虐恐怖畫面曝

▲▼ 狗墳場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲犬隻瘦弱皮包骨，令人不忍。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

桃園觀音區私人狗園李姓愛媽飼養不當，將「狗殘骸」棄置一旁農地，現場宛如「毛孩墳場」，桃園市政府對李開罰、移送法辦，不料，李姓負責人近日又將「狗墳場」轉往新北市新店區，新北市動保處前往稽查，再發現死亡犬隻及白頭骨，動保處前往救援救回132隻狗，後續將對李姓負責人開罰20萬3000元外，也將約談負責人將其移送法辦，追究刑事責任。

桃園市動物保護處上月31日表示，桃園市觀音區台66線附近一處農地被發現散落多隻犬隻骨骸，經搜索已找到近50具，其中多隻掃得晶片，經比對，有6個晶片登記人為一旁私人狗園李姓愛媽，將依違反動物保護法開罰，最高可裁罰25萬元，涉及刑事部分則函送桃園地檢署調查。

▲▼ 狗墳場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲李姓負責人近日將桃園區大量犬隻轉往新北市新店區，圖為動保處救援。（圖／記者戴上容翻攝）

不料，李姓負責人近日將桃園區大量犬隻轉往新北市新店區，志工發現提出檢舉，新北市動保處29日會同財團法人流浪動物之家基金會稽查，現場景象宛如煉獄！現場臭氣沖天，犬隻消瘦、肋骨明顯可見，皮毛脫落皮膚病顯著，食盆無任何飼料，犬隻大多無植入晶片也無絕育，幼犬成犬同籠，並發現1犬已倒地死亡，1具頭殼白骨。

新北動保處表示，現場犬隻極度瘦弱且發現屍體及白骨，經人員清點，共計132隻犬，為避免桃園移入犬隻傳播鉤端螺旋體，立即預防性投藥、全面消毒，移動管制，請新店原場區工作人員協助餵養，每日回報犬隻狀況，並協調台灣懷生相信動物協會協助絕育。

▲▼ 狗墳場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北動保處再前往協助治療皮膚病犬隻，針劑注射治療疥癬犬32隻。（圖／記者戴上容翻攝）

稽查後2日，新北動保處再前往協助治療皮膚病犬隻，針劑注射治療疥癬犬32隻，動保處近期每天下午也會前往協助醫療、餵養、清掃等工作，晚間新店工作人員通報場區再死亡1隻狗。

針對李姓負責人不當飼養部分，動保處表示，不當飼養造成重傷死亡恐已違反動保法第25條第1項可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元至200萬元罰金。

▲▼ 狗墳場 。（圖／記者戴上容翻攝）

另未植入晶片、未替犬隻絕育及未每年定期施打狂犬病疫苗，已違反動物保護法第19條第3項、第22條第3項及動物傳染病防治條例第13條第2項規定，共計處以20萬3,000元罰鍰，132犬隻全數沒入並列黑名單，終身不得再飼養及認養，後續約談負責人移送法辦。

▲▼ 狗墳場 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市動保處表示，依照新北市動物保護自治條例第13條，私人收容所有違反動物保護法等相關法令之虞，主管機關得進入稽查，負責人不得規避、妨害或拒絕。也呼籲愛心人士應考量自身經濟，切勿超出能力範圍收容犬貓，遇有任何問題應主動主管機關尋求協助。

▲▼ 狗墳場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲動保處協調台灣懷生相信動物協會協助絕育。（圖／記者戴上容翻攝）

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