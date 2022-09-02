ET專訪／雨都基隆八千戶沒自來水　蔡適應承諾解決市民缺水之苦

◎ 採訪／陶本和、郭世賢

◎ 攝影／徐文彬、黃國霖

文／郭世賢、陶本和

全力配合基隆市長林右昌合作爭取中央預算的蔡適應，為了讓「基隆❤️ING」持續，延續翻轉基隆光榮的使命，接棒代表民進黨參選基隆市長，蔡適應接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，會把右昌市長的好成績，當作前進的原動力，讓基隆❤️ING持續，接棒基隆。

▲蔡適應接棒後將接續推動的重要政策。（圖／攝影中心拍攝）

蔡適應強調，基隆市因地理位置面迎東北季風，常年下雨而有「雨都」之稱，雖然多雨但因為有90%山坡地，蓄水不易，尤其近年來極端氣候影響，全台溫度高飆，近1-2個月未降雨，基隆水情已經非常吃緊，所以基隆一直有「高地用水」的問題，這是自己當選市長後，將接續推動的重要政策。

蔡適應分享了一個很少人知道的故事，他說，台灣有超過3萬戶沒有自來水可用，其中，基隆就占了超過8千戶，他數次和經濟部、自來水公司、基隆市政府、社區民眾協調，成功爭取10億元的「高地供水改善方案」，第一批施作的美之國等社區，已經陸續完工，他真心期盼基隆市民「免受水壓不足、缺水之苦」。

蔡適應用著堅毅的口氣說，基隆曾經是一個在地人、外地人都不抱持太大希望的城市，他參與了右昌市長一系列翻轉基隆工程，全力和右昌市長合作於中央爭取預算，才有今天能看到的成果，他的接棒絕對是基隆光榮的延續。