三峽康喜軒金牛角董座詐貸1.29億落跑　板信銀放款女襄理慘了

▲康喜軒金牛角是知名伴手禮店，但曾姓負責人詐貸1億餘元落跑，如今淪為通緝犯，其母親還被起訴。（圖／資料照）

記者陳雕文／新北報導

新北三峽區知名伴手禮「康喜軒金牛角」的曾姓負責人，2016年找了5名親友當人頭，以購屋為理由申請貸款，放款的板信銀行女襄理明知人頭財力證明為假，依舊放水核貸1億2910萬餘元，目前曾男與4名共犯仍下落不明，新北地檢署已發布通緝，並於1日依銀行法先起訴女襄理等其餘12人。

康喜軒金牛角是位於三峽的知名伴手禮，但近期接連爆出移轉商標等問題，於今年1月解散。據了解，康喜軒的曾姓負責人因積欠大筆債務，急需資金周轉，因此動上歪腦筋，找了母親、員工等5人當人頭，並偽造假的財力證明。

最後再勾結銀行的楊姓女襄理，由其護航核貸高達1億2910萬餘元！後來因充當人頭的5人皆未如期還款，銀行一查才知5名人頭本身月薪僅2萬餘元，財力證明都是假的，因此向調查局報案。

檢調單位介入時發現曾男與4共犯已失蹤，因此發布通緝，並於今天偵結案件，依銀行法起訴楊女等12人。

檢方認為，購屋人頭中有康喜軒員工，且薪資不高，若是被要求擔任人頭，不易拒絕，加上其證述有助於釐清案情，犯後態度良好也繳回不法所得，將請建請法院從輕量刑。