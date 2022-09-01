在台求職也變「豬仔」！他遭囚禁逼簽器捐同意書　受不了跳樓求救

記者賴文萱／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲求職詐欺集團，該集團在臉書等社團貼文徵才，吸引求職者上門見面之後，以威脅利誘手段，帶往高雄路竹透天厝水房拘禁，並逼交出名下存摺、提款卡等，還要求簽下器官捐贈同意書。其中一名被害者不堪受虐，從2樓跳樓逃出，警方循線陸續偵破17名涉案嫌犯送辦。

▲求職詐騙集團透過臉書徵才，等到應徵者上門後，隨即帶往水房拘禁。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，該詐欺集團在路竹承租一棟透天厝做為水房據點，先透過在臉書社團貼文徵才，要求上門的應徵者準備銀行存簿、提款卡等物品，見面後立即以威逼利誘方式控制求職者，並帶往水房拘禁。

▲▼警方查獲，人頭帳戶資料、金融卡、存摺本等贓、證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

若受害者不從，該集團就以暴力毆打對待，還逼他們簽下器官捐贈同意書、欠款本票等，將其名下金融帳戶作為詐欺被害人匯錢工具。

其中，一名被害人因不堪受虐，遭囚禁一星期後，從透天厝2樓跳樓逃出，向警方求救。專案小組獲悉並長期蒐證後，向法官、檢察署聲請搜索票、拘票，先於7月12日查獲控制人頭戶的王嫌等8人到案，再於8月9日循線查獲詐欺水房劉嫌等9人到案，並查扣大批贓（證）物。

▲全案警詢後，將犯嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法、妨害自由、傷害及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方清查發現，該詐欺集團主要以假投資「話術」詐騙被害人匯入大筆金錢，起初為取得被害人信任，會以小額獲利回饋，等到被害人匯入大筆金錢投資後，犯嫌即已讀不回，目前已有多名被害人蒙受千萬元金錢損失，不法金額上億。

全案警詢後，將上述犯嫌依涉嫌詐欺、洗錢防制法、妨害自由、傷害及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦，劉姓犯嫌等6人法院裁定羈押、林姓犯嫌等3人限制住居。