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高12.5米！全球最大「純銅媽祖神像」在草屯　開光安座正式亮相

▲草屯朝清宮純銅媽祖像今天開光安座。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯朝清宮純銅媽祖像今天開光安座。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮朝清宮費時2年、斥資逾億元，克服原物料價格飆漲和疫情影響，終於在主殿旁新建完工太歲殿和世界最大的純銅媽祖神像，8月31日舉辦開光安座儀式，連同基座超過12公尺的媽祖像，也成為南投最新的宗教地標。

南投縣長林明溱前往主持開香安爐揭幕大典，立委許淑華、馬文君、縣議員簡賜勝、簡竣庭、唐曉棻、鎮長簡景賢、草屯鎮民代表會副主席沈玉貞陪祭，祈求「草屯媽」庇佑縣運昌隆、縣民安康幸福，疫情早日退散，百業興盛繁榮，過程莊嚴隆重。

林明溱指出，朝清宮供奉主神媽祖，是由清水朝后宮湄洲天上聖母分靈，從1960年代起即成為草屯重要信仰中心之一，信眾遍布海內外；廟方以純銅鑄造的媽祖神像，是目前全世界最大的純銅媽祖神像，不僅代表信眾對草屯媽的虔誠信仰，更增添南投縣宗教文化特色。

▲草屯朝清宮純銅媽祖像今天開光安座。（圖／南投縣政府提供）

朝清宮主委黃添榮表示，在草屯媽指示下，4年前開始籌備太歲殿新建工程，於2年前斥資逾億元新建，並在上方設置高11.9公尺的純銅媽祖神像，連同大理石基座更達12.5公尺；由於起造後銅價連年飆漲，導致聖像造價高達近3000萬元，神像各部先在海外鑄造，再運回台灣組裝，原計劃今年農曆3月媽祖聖誕時一併完工啟用，又受疫情影響，貨櫃海運塞港而延宕4個多月，近期才組裝完工，如今終於正式開光安座啟用。

▲草屯朝清宮純銅媽祖像今天開光安座。（圖／南投縣政府提供）

廟方指出，聖像組裝期間已吸引不少民眾搶先朝聖拍照，為慶祝此盛事，接連3天聘請明珠歌仔戲劇團演出，上下午各一場，晚間還安排高空煙火秀表演，希望與信眾分享大功告成的喜悅。

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關鍵字：

朝清宮純銅媽祖像開光安座

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