贈友邦王母伴手禮出自漆藝世家　蔡英文訪百歲漆藝國寶王清霜

▲總統蔡英文（中）今天到南投縣草屯拜訪百歲漆藝國寶王清霜（左1）。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

總統蔡英文今天到南投縣草屯參訪，先後赴高齡百歲的「漆藝國寶」王清霜住居，以及朝清宮、天主教玫瑰聖母堂，也前往於30日逝世的陳綢阿嬤靈堂致意，南投縣長參選人蔡培慧及民進黨黨公職人員全程陪同。

蔡培慧表示，王清霜今天1月才獲得「行政院文化獎」，在台灣漆工藝具卓越貢獻，尤其王清霜年事雖高，目前仍持續創作，令人感佩；王清霜一家三代均從事漆藝創作並持續培育後進，蔡總統於2018年出訪史瓦帝尼，致贈該國王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）的漆畫《國王的母親與台灣阿嬤》，就出自王家第三代王峻偉之手。

蔡英文則不忘推薦蔡培慧務實認真，且具整體規劃能力，是縣長的不二人選；在蔡培慧的政見規劃中，希望透過「綠科技」帶動農業相關產業發展，也用「綠工藝」帶動工藝及觀光產業發展，並將藝術及美感融入生活。

蔡英文隨後抵達朝清宮，受到現場300多位熱情民眾歡迎，並為她在2020年底朝清宮太歲殿落成時，題字致賀的「深仁厚澤」匾額揭匾，並見證廟方所打造全世界最大的銅製媽祖神像安座啟用；她致詞時表示因疫情影響，今年初委請蔡培慧轉贈題字、由廟方製匾，今天也特別前來參香揭匾，向媽祖祈求國泰民安。

蔡培慧致詞時說道，蔡總統2年前到南投就將中興大學南投分校設立、南投經濟發展的重任交付給她，如今位在中興新村的興大南投分校已正式招生，9月中旬將舉行開學典禮，她也積極促成中興新村地方創生青年創業孵育基地，如今已引進80多家團隊進駐，迴響很大。

蔡培慧指出，在擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，協助南投多家廠商及海外歸國投資的業者解決設廠問題，例如有賓士電動自行車業於草屯設廠、增加許多就業人口，也促成鄰近的南開大學產學合作；她回鄉深耕，為的就是營造南投成為好就業、好生活的環境，讓更多人選擇成為南投人。