老闆娘患不孕症　求女員工幫生小孩「讓你當正宮」！離奇劇情曝光

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果是你遇到這個要求，會答應嗎？一名女網友表示，最近到老闆家中照顧長輩，沒想到老闆妻子突然要求，希望她可以幫忙生小孩，還說如果真的順利生下小孩，自己就願意退出，成全她當正宮，讓她相當猶豫是否要答應這個提議。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她是一名家庭護理師，日前接到工作到一名老闆家中照顧對方的媽媽，目前工作將近3個月了。但近來發現老闆妻子看她的眼神怪怪的，後來才知道原來對方有不孕症，結婚至今都沒有生下一兒半女，得知原PO是母胎單身後，就希望她能夠幫忙生小孩。

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原PO聽到提議後相當猶豫，因為老闆是一間大公司的經理，加上她沒有喜歡的對象，目前28歲，2人約大她10歲，不知道要不要答應這個要求。此外，老闆妻子還說，如果她真的幫忙生下小孩，自己願意退出，成全她當正宮，「我認真認為她老婆很偉大」。考慮到這些條件，原PO不知道該如何做決定，因此才想發文詢問眾人意見。

▲原PO不知道要不要答應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不少人看到後紛紛表示，「這不是電影情節才會出現的事嗎」、「老闆是不是住在柬埔寨」、「先簽約，錢先入了戶頭再說」、「笑死，先離婚再來談？生完拿走小孩再順便告妳妨礙家庭」、「你應該也有意願，不然不會猶豫」、「老闆娘想退場分一半財產，苦無機會」、「不要捲入這種家庭是非，對你不好，你還有很好的前程」、「可能錢都在老婆手上，等你上位就是做苦工」。

但也有人質疑故事真實性，「不要做夢了，真的有錢直接國外代理孕母，挑個好基因、好品質的卵子不比你強嗎」、「好爛的劇情，現在大家連編故事都不用心」、「連續劇不要看太多」、「早點睡吧，夢裡什麼都有」。