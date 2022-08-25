　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找「俄羅斯代理孕母」幫台灣夫妻生龍鳳胎　掮客再犯仍獲緩刑

孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲黃男仲介台灣不孕夫妻到俄羅斯買卵找代理孕母生混血寶寶。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃哲民／台北報導

北市男子黃元禧2020年仲介1對不孕夫妻赴俄羅斯找代理孕母做混血試管嬰兒，喜獲1對龍鳳胎，卻因支付尾款發生糾紛，加上新冠肺炎疫情正好爆發、遭遇如何將小孩接回台灣的難題，黃男索性自首違反《人工生殖法》，一審依圖利居間介紹生殖細胞罪判刑10月、緩刑5年，上訴後，台北地院二審今改判黃男9月徒刑，仍緩刑5年，須支付公庫50萬元，全案定讞。

黃男先前於2011年到2014年間，與妻子架設「優生代孕網」網站仲介境外代理孕母生意，共安排5名單身漢與1對不孕夫妻到泰國，找當地代理孕母提供卵子兼任「卵母」，用男客戶的精子做試管嬰兒受孕後植入孕母體內，共生下9名混血寶寶，其中包括3對雙胞胎。

黃男夫妻在該案獲利67萬餘元，被檢警查獲後主動全額繳回，法官認定仲介代理孕母行為不受法令處罰，但黃男夫妻收費仲介客戶購買生殖細胞、胚胎，觸犯《人工生殖法》圖利居間介紹生殖細胞罪，判2人各6月徒刑、得易科罰金各18萬元，均緩刑2年且各須支付公庫35萬元，已定讞。

不料黃男在緩刑期滿後重操舊業，又透過網站打廣告，提供到俄羅斯做人工生殖的訊息，自稱有門路跟俄羅斯當地醫院合作。北市1對夫妻因妻子不孕而上門求助，和黃男談好包套服務，連同給「卵母」、代理孕母酬勞等費用，共約10萬美金。

▲桃園市趙姓男子育有一對雙胞胎幼兒，去年1月在平鎮區向某幼兒園註冊就讀，但僅繳費1人卻輪流就學被園方提告詐欺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲黃男仲介不孕夫妻到俄羅斯找代理孕母生下龍鳳胎，卻因酬勞尾款等事鬧翻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

雙方簽訂《優生包生代孕契約》後，黃男於2019年9月安排客戶夫妻前往俄羅斯，由當地醫師診斷確認女客戶不孕，接著在2020年2月間再度前往俄羅斯，經當地醫師取用當地「卵母」提供的卵子，和男客戶精子結合後，植入預先找好的代理孕母體內，同年10月在俄羅斯生下1對龍鳳胎。

不過就在龍鳳胎出生前，黃男與客戶夫妻因尾款金額多寡，加上如何在疫情期間將小孩接回台灣等事發生糾紛，黃男索性在龍鳳胎出生當天，在台灣向檢警自首違反《人工生殖法》。

一審認定黃男有悔意，應無再犯之虞，判他10月徒刑、得易科罰金30萬元，並緩刑5年、須支付公庫30萬元，還須提供60小時義務勞務，上訴後，二審今酌減改判黃男9月徒刑、得易科罰金27萬元，緩刑5年，須支付公庫50萬元，全案定讞。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
快訊／新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援
雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝
快訊／大雨轟炸　北市四區發布「淹水一級警戒」
快訊／暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響
快訊／下班注意！　「雙北雨彈升級」8縣市豪大雨特報
天母獨居婦被騙「6公斤黃金」！　退休金、房產全沒了
快訊／豪大雨狂炸　高鐵列車卡途中！車廂沒電悶熱
快訊／新店1.7萬戶停電　台電：雷擊打到高壓線路
快訊／國家警報響了！雨彈升級「6縣市豪大雨特報」
快訊／大雷雨轟北北桃！　防冰雹、雷擊、劇烈降雨
凃姊心痛見弟弟滿身血　怒嗆廢死：有看到2人死那麼慘嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

不滿貨車跟太近　雙煞衝下車痛毆持刀砍！運將求饒保命

澎湖又見惡劣潛客非法獵殺　「桶盤168」海上阻查緝幫助滅證

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

不聽話就送柬埔寨！應徵被囚當車手　他塞紙條給外送員：救我

通緝犯躲老婆娘家3個月　三貼購物遇警...心虛U形迴轉遭逮

不滿貨車跟太近　雙煞衝下車痛毆持刀砍！運將求饒保命

澎湖又見惡劣潛客非法獵殺　「桶盤168」海上阻查緝幫助滅證

天母獨居婦接電話慘噴千萬！領退休金、押房子買6公斤黃金給車手

700女如廁被偷拍！轉賣無本裸露片月撈10萬　噁男獲緩刑確定

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

快訊／新店下大雷雨又停電！網哀號一片　台電證實了

單親媽沒繳牌照稅…上門見3代擠小套房！執行署暖送尿布奶粉

少女被堂哥性虐打死　阿嬤阻止也被「不肖孫性侵」警挖出屍體調查

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

遇台男約砲自誇「黑人Size能撐3小時」！　烏克蘭正妹曬私訊：笑死

目標金牌？戴資穎：要突破自己　好友爆冷出局、馬琳驚天逆轉

雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

北市信義、大安、松山、中山區一級淹水警戒！全台測得逾700次閃電

一年四季都滿足！角板山水蜜桃冰沙湧人潮　40元鮮甜果香消暑解膩

下班注意！大雨持續轟炸　台北市四區域列「淹水一級警戒」

暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響

MIRROR演唱會事故「鋼絲檢出3恐怖問題」！舞者怒開炮：每晚玩命

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

社會熱門新聞

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警大驚：2車安全氣囊都沒爆

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

即／高雄大樓飄出屍臭味！　鄰居驚「有女子陳屍在小巷」

游錫堃見殉職警姊哭吼：廢死去18層地獄！反應曝光

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

艾成墜樓法會超渡　下午3時起出煞2小時

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

更多熱門

相關新聞

富商尪被捕　脫衣舞孃連生21寶慘了

富商尪被捕　脫衣舞孃連生21寶慘了

25歲俄裔辣媽克里斯蒂娜（Kristina Ozturk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲富商蓋利普（Galip Ozturk）後，透過代理孕母連續生下21個孩子，希望一圓大家庭的美夢，未料丈夫卻因洗錢罪名而入獄。她在Instagram坦承，自己一心等待老公平安回家，很難好好經營粉絲專頁，分享生活近況。

求子54年　70歲婦生下健康男嬰

求子54年　70歲婦生下健康男嬰

做試管嬰兒發現父子血型不一樣　醫扯：變異

做試管嬰兒發現父子血型不一樣　醫扯：變異

「做4次試管又流產」人妻懷孕9個月　老公卻約砲

「做4次試管又流產」人妻懷孕9個月　老公卻約砲

人妻喜獲雙胞胎「孩子血型卻與父不合」！真相曝

人妻喜獲雙胞胎「孩子血型卻與父不合」！真相曝

關鍵字：

試管嬰兒混血寶寶人工生殖代理孕母卵母

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面