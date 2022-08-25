找「俄羅斯代理孕母」幫台灣夫妻生龍鳳胎　掮客再犯仍獲緩刑

▲黃男仲介台灣不孕夫妻到俄羅斯買卵找代理孕母生混血寶寶。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃哲民／台北報導

北市男子黃元禧2020年仲介1對不孕夫妻赴俄羅斯找代理孕母做混血試管嬰兒，喜獲1對龍鳳胎，卻因支付尾款發生糾紛，加上新冠肺炎疫情正好爆發、遭遇如何將小孩接回台灣的難題，黃男索性自首違反《人工生殖法》，一審依圖利居間介紹生殖細胞罪判刑10月、緩刑5年，上訴後，台北地院二審今改判黃男9月徒刑，仍緩刑5年，須支付公庫50萬元，全案定讞。

黃男先前於2011年到2014年間，與妻子架設「優生代孕網」網站仲介境外代理孕母生意，共安排5名單身漢與1對不孕夫妻到泰國，找當地代理孕母提供卵子兼任「卵母」，用男客戶的精子做試管嬰兒受孕後植入孕母體內，共生下9名混血寶寶，其中包括3對雙胞胎。

黃男夫妻在該案獲利67萬餘元，被檢警查獲後主動全額繳回，法官認定仲介代理孕母行為不受法令處罰，但黃男夫妻收費仲介客戶購買生殖細胞、胚胎，觸犯《人工生殖法》圖利居間介紹生殖細胞罪，判2人各6月徒刑、得易科罰金各18萬元，均緩刑2年且各須支付公庫35萬元，已定讞。

不料黃男在緩刑期滿後重操舊業，又透過網站打廣告，提供到俄羅斯做人工生殖的訊息，自稱有門路跟俄羅斯當地醫院合作。北市1對夫妻因妻子不孕而上門求助，和黃男談好包套服務，連同給「卵母」、代理孕母酬勞等費用，共約10萬美金。

▲黃男仲介不孕夫妻到俄羅斯找代理孕母生下龍鳳胎，卻因酬勞尾款等事鬧翻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

雙方簽訂《優生包生代孕契約》後，黃男於2019年9月安排客戶夫妻前往俄羅斯，由當地醫師診斷確認女客戶不孕，接著在2020年2月間再度前往俄羅斯，經當地醫師取用當地「卵母」提供的卵子，和男客戶精子結合後，植入預先找好的代理孕母體內，同年10月在俄羅斯生下1對龍鳳胎。

不過就在龍鳳胎出生前，黃男與客戶夫妻因尾款金額多寡，加上如何在疫情期間將小孩接回台灣等事發生糾紛，黃男索性在龍鳳胎出生當天，在台灣向檢警自首違反《人工生殖法》。

一審認定黃男有悔意，應無再犯之虞，判他10月徒刑、得易科罰金30萬元，並緩刑5年、須支付公庫30萬元，還須提供60小時義務勞務，上訴後，二審今酌減改判黃男9月徒刑、得易科罰金27萬元，緩刑5年，須支付公庫50萬元，全案定讞。