司馬庫斯隔6年仍見「垃圾瀑布」！外籍網紅心痛：一切都沒改變

▲司馬庫斯變成「垃圾瀑布」。（圖／Xiaofei小飛授權）

記者朱祖儀／綜合報導

被稱為「上帝的部落」的司馬庫斯，絕美景色吸引許多旅客前往觀光。不過外籍YouTuber「Xiaofei小飛」先前到當地，卻發現山坡變成「垃圾瀑布」的恐怖模樣，雖然事後政府派人清走大量垃圾，但他6年後重遊舊地，發現該處還是滿滿的垃圾，不禁感嘆「毫不驚訝地發現一切都沒有任何改變」。

本站曾報導《司馬庫斯見「垃圾瀑布」老外痛心：毒害地球！公所：溪流至台北》，小飛先前到司馬庫斯旅遊時，發現山坡上竟有成千上萬包垃圾，堆得滿坑滿谷，就像「瀑布」一般，家庭垃圾、廚餘等物，「看起來剛吃完被丟在這裡」，連大型家具床墊都有，讓他看了相當痛心，呼籲「不要再亂丟垃圾，我們只有一個地球，我們必須友善地對待它」。

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▲小飛6年後重遊舊地。（圖／Xiaofei小飛授權）

時隔6年，小飛再回到司馬庫斯查看，發現原本被傾倒垃圾的地點沿路設置了鐵絲網圍籬，當初新竹縣環保局也清出了不少垃圾，可以發現該處變得比較乾淨了。但只要到了沒有圍籬的地方，又是一袋袋的垃圾，讓他看了很難過，且說台灣每座山後面都有一個垃圾瀑布，官方應該要想出比設立鐵絲網圍籬更好的辦法，要有更好的收垃圾體系，遏止人們往山上丟垃圾。

▲小飛發現山坡上還是有很多垃圾。（圖／Xiaofei小飛授權）

不少人看到後也心痛表示，「我的天啊…看完台灣景色後再看到這些垃圾，真的是傷心。有時候去瀑布，尤其南部，可以經常見到塑膠垃圾、菸蒂，連我上次去拍屏東黃金瀑布山卡瀑布深山裡也有看得到一些塑膠類的，真的是無言」、「這些年因為網紅，人們開始注意海岸垃圾的問題，謝謝小飛也能把山裡頭的垃圾問題點了出來，讓更多國人重視問題」、「真的很沒公德心，這些亂丟垃圾的人能不能給予重罰，看到這樣真的很痛心」。

也有人將影片轉發到PTT，同樣掀起討論，「騎山路就會看到阿伯阿桑帶著垃圾，放在腳踏板上，然後一腳踢去路邊或山溝裡」、「還有家電墳場，整個山溝都是」、「很多都是當地住戶丟的，郊山就一堆了」、「這通常是特定族群載去丟的，有些是收錢清運垃圾，然後直接載去山上倒掉，也沒人在偵辦，抓到也罰一點點錢，對他們來說根本不痛不癢，但這個危害都好久好久」。

也有人點出問題，「所以說垃圾費隨袋徵收在監視器死角多的地區行不通，還是得從源頭減量（例如對一次性垃圾徵附加捐）著手，呼籲大家在力所能及的範圍『順手』撿垃圾，或最起碼不要亂丟垃圾，中秋烤肉也是個製造大量垃圾+過剩食材+空汚的不良活動，在野外烤肉當下莫忘了至少要把場地復原」。