　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

愛妻出車禍快不行了！他崩潰趕路…全身抽搐悲喊：要等我啊

男聽見愛妻車禍，趕緊開車回家，結果悲傷到呼吸急促，無法開車。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

▲男子因悲傷到呼吸急促，無法開車。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

圖文／CTWANT

大部分人聽見家人出車禍，一定都會很緊張。大陸一名男子聽到妻子在老家出車禍，可能不行了，趕緊開車回家，期間因悲傷過度，呼吸急促、手腳不聽使喚；送醫過程中，他不停喊著「等我啊」、「我要回家」，讓不少人紅了眼眶。

根據陸媒《南方都市報》報導，浙江省麗水市警方日前接獲報案稱，有名駕駛員情緒激動、四肢抽搐開不了車。人員抵達現場後，發現駕駛四肢抽搐、呼吸急促，但仍用盡力氣喊著「我老婆出了車禍，我要回家，我只能回家，等我啊」。救護人員立即採取急救措施，對他雙腳進行按摩，拍他背部安撫情緒，在最短時間送往醫院。

男子是江西人，在溫州工作，得知老婆出車禍後立刻開車回家，期間因悲傷過度導致四肢抽搐。根據《杭州網》指出，男子開車開到一半，接獲妻子傷勢嚴重，可能不行了，人因此崩潰，手發抖、手腳不聽使喚，所幸送醫治療後，已無大礙，由女兒接回。據了解，他的妻子當天騎車在路上被撞，由於傷勢過重，送醫搶救後仍不幸身亡。

消息曝光後，不少人為之動容「看多了離婚、出軌、家暴、劈腿，突然看到這個新聞瞬間淚目」、「這是心痛到極致」、「他一定很愛妻子吧」、「丈夫對妻是真愛了」、「聽到這樣的消息最好不要自己開車，太危險了，還是坐車回去比較安全，免得家人擔心」。

延伸閱讀
交往15年男友「1個月沒講話」1年沒見面　她開刀沒人陪淚崩：正常嗎
3人住4人房閨蜜夫妻堅持只出一半　讓她心寒問「這種閨蜜還要嗎？」
痛斬16年婚2／上法院離婚　陳美鳳花四年打跨海官司…傳付上千萬換得自由身

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／政院宣布：明年軍公教不調薪
北市準新娘花20萬抽脂暴斃！　打8劑強心針救不回
快訊／知名部落客夫妻離婚！　結束16年婚姻
LIVE／台版《太陽的後裔》女主播猝逝！　軒嵐諾大迴轉恐發陸
軒嵐諾更近！　氣象局曝「放颱風假機率」
詹子晴被簡訊詐騙！　帳戶100萬不見了
「發海警」機率非常高！強颱軒嵐諾路徑西修　不排除陸警
廖老大點名「3分店」超難喝！挨轟吃人夠夠　噴8字反擊
軒嵐諾是2022最強風王！　美國預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

懷孕罹癌…為保胎拒化療！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

太陽攝影師「羲和號」衛星公開探測成果　首次獲得Hα譜線掃瞄成像

陸8月製造業PMI為49.4微升0.4%　分析師：經濟下行壓力不可低估

深圳龍華區全域封控衝擊電子業　鴻海：營運一切正常

愛妻出車禍快不行了！他崩潰趕路…全身抽搐悲喊：要等我啊

「反腐悍將」廈門人大常委主任被移送　搞權色交易成虎年落馬第三虎

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

陸「首條跨海高鐵」全線鋪軌貫通　福州、廈門實現1小時生活圈

不配合者罰三代！河北防疫挨轟「株連九族」　官方同日道歉了

他領養拉布拉多「隔天就賣掉」！威脅原飼主付贖金：不給就殺來吃

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

懷孕罹癌…為保胎拒化療！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

太陽攝影師「羲和號」衛星公開探測成果　首次獲得Hα譜線掃瞄成像

陸8月製造業PMI為49.4微升0.4%　分析師：經濟下行壓力不可低估

深圳龍華區全域封控衝擊電子業　鴻海：營運一切正常

愛妻出車禍快不行了！他崩潰趕路…全身抽搐悲喊：要等我啊

「反腐悍將」廈門人大常委主任被移送　搞權色交易成虎年落馬第三虎

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

陸「首條跨海高鐵」全線鋪軌貫通　福州、廈門實現1小時生活圈

不配合者罰三代！河北防疫挨轟「株連九族」　官方同日道歉了

他領養拉布拉多「隔天就賣掉」！威脅原飼主付贖金：不給就殺來吃

買5年賺240萬！高雄人破迷思　9成地上權住宅轉手獲利

觀光客跟著米其林吃不踩雷　在地人心中自有口袋名單

女友絕不超過25歲！李奧納多分手星二代辣模　女方才剛過完生日

楊鎮浯完成競選連任登記！200鄉親助陣　 陳玉珍任競總主委

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

勞團盼今年基本工資2.8萬　勞動部：會通盤考量

調節產能、清庫存　友達彭双浪曝：下半年面板供需將恢復正常

桃猿換楊彬增添輪值本週登板？曾總笑：不知道

試・開箱／不想被叫阿姨！靠玫瑰、蘭花乳霜打造逆齡美肌

大陸熱門新聞

男子胸插刀倒路邊！警救援驚見原地復活

他領養寵物隔天賣掉！勒贖萬元：不給就殺

20歲嫩妹愛美打耳洞　竟長巨無霸肉芽

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池掙扎1分鐘溺斃

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

愛妻出車禍快不行了！他抽搐悲喊：要等我啊

N95才能搭公車！他戴普通口罩被公安帶走

影片曝！男童突狂奔過馬路　下秒遭撞飛逾20公尺

國台辦證實：協助部分台人脫困返鄉　

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

不配合罰三代！河北防疫挨轟株連九族

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

懷孕罹癌！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面