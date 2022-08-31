愛妻出車禍快不行了！他崩潰趕路…全身抽搐悲喊：要等我啊

▲男子因悲傷到呼吸急促，無法開車。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

圖文／CTWANT

大部分人聽見家人出車禍，一定都會很緊張。大陸一名男子聽到妻子在老家出車禍，可能不行了，趕緊開車回家，期間因悲傷過度，呼吸急促、手腳不聽使喚；送醫過程中，他不停喊著「等我啊」、「我要回家」，讓不少人紅了眼眶。

根據陸媒《南方都市報》報導，浙江省麗水市警方日前接獲報案稱，有名駕駛員情緒激動、四肢抽搐開不了車。人員抵達現場後，發現駕駛四肢抽搐、呼吸急促，但仍用盡力氣喊著「我老婆出了車禍，我要回家，我只能回家，等我啊」。救護人員立即採取急救措施，對他雙腳進行按摩，拍他背部安撫情緒，在最短時間送往醫院。

男子是江西人，在溫州工作，得知老婆出車禍後立刻開車回家，期間因悲傷過度導致四肢抽搐。根據《杭州網》指出，男子開車開到一半，接獲妻子傷勢嚴重，可能不行了，人因此崩潰，手發抖、手腳不聽使喚，所幸送醫治療後，已無大礙，由女兒接回。據了解，他的妻子當天騎車在路上被撞，由於傷勢過重，送醫搶救後仍不幸身亡。

消息曝光後，不少人為之動容「看多了離婚、出軌、家暴、劈腿，突然看到這個新聞瞬間淚目」、「這是心痛到極致」、「他一定很愛妻子吧」、「丈夫對妻是真愛了」、「聽到這樣的消息最好不要自己開車，太危險了，還是坐車回去比較安全，免得家人擔心」。

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