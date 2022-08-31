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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海委會主委李仲威突請辭！原因曝光　海巡體系大風吹

記者黃翊婷／綜合報導

有蔡政府「3大軍事幕僚」之稱的海洋委員會主委李仲威，日前以要返家侍奉98歲老母親為由，主動向高層提出請辭，他預計會在今日（31日）於海巡署台北馬明潭署部召開一級主管會議，並說明這個決定和海巡署後續必須持續推動的重要任務。至於之後會由誰來接任海委會主委，海巡署長周美伍被認為是可能人選之一。

▲海委會主委李仲威。（圖／記者楊蕓攝）

▲海委會主委李仲威。（圖／ETtoday資料照）

李仲威是中華民國海軍中將，他畢業於海軍官校正期班64年班，與前海軍艦指部指揮官劉俊英中將、海軍陸戰隊指揮官徐尚文中將合稱為「海官64年班三傑」，他曾擔任前總統李登輝的總統府侍從武官、國防部常務次長、海軍副司令、海巡署長等等，政治經歷相當豐富，目前為海委會主委。

李仲威曾加入國民黨，2003年之後離開國民黨變成無黨籍，在蔡英文政府執政之初，與前國防部長馮世寬、退輔會主委李翔宙被稱為「3大軍事幕僚」。李仲威長期致力於整合我國軍事組織任務，今年4月22日台船高雄廠舉行4000噸級巡防艦新竹艦的交艦典禮，他也以海委會主委的身分出席，並與台船公司鄭文隆董事長共同主持典禮。

根據《聯合新聞網》報導，李仲威擔任海委會主委之後，必須經常南下高雄坐鎮，每週只有1、2天留在台北辦公，考量到高齡98歲的老母親長期都由弟弟照料，加上海巡業務已經步上軌道，他也因此萌生退意，決定主動請辭返家照顧家人，他預計會在今日（31日）於海巡署台北馬明潭署部召開一級主管會議說明這個決定；另外，後續會由誰來接任海委會主委，海巡署長周美伍被認為是最有可能的人選之一，海巡署長一職則可能會由副署長蔡常孟接任。

不過，詳細的訊息目前仍未獲得李仲威本人或相關單位回應，一切還有待確認釐清。

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