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狂砍情敵43刀「左臂動脈斷裂慘死」　高雄瘋狂醋男二審仍判無期

▲高雄市楠梓驚傳一起情殺案，前任男友找談判，當街殺人 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市楠梓去年7月驚傳一起情殺案，前任男友找前女友談判，當街殺人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區去年7月發生一起殺人案件，男子陳燈輝涉嫌殺害馬姓前女友的林姓新歡，他到前女友住所，拿板手敲破玻璃大門，衝進馬女住處狂砍她的現任林姓男友43刀，最後林男倒臥騎樓死亡；馬女則為阻擋，手、背部也被殺傷，陳男被依殺人、傷害罪起訴。一審認為陳破門持刀殺人，手段兇殘，判處陳男無期徒刑，高雄高分院今（30）日上午二審宣判，駁回上訴，維持原判。

判決指出，陳燈輝（65歲）與馬姓女子兩人於前年10月分手，由於陳男家暴，因此去年4月底經法院保護令裁定，陳男不得騷擾或跟蹤馬女，並遠離馬女的住所至少100公尺，保護令有效期限2年。

▲高雄市楠梓發生一起情殺案件，一死一傷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市楠梓去年7月驚傳一起情殺案，前任男友找前女友談判，當街殺人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

但陳男對保護令置之不理，且不滿馬女另結新歡，竟於去年7月3日晚間近7時，騎機車到馬女住所，先持板手擊破大門玻璃後，持刀進入，馬女想上前阻擋，卻遭陳男持刀劃傷她的右後背部、右眼眶周邊與左手無名指。

接著一見到前女友新歡林姓男子想來制止，陳男竟然殺紅了眼，將林男推倒後，以刀刺向他的頭部、手臂、頸部等位置，林男的身上共有43處銳器傷，包含13處穿刺傷及30處切割傷。其中，左手肘下方橈側穿刺傷刺穿左手肘，刺斷左臂動脈，大量出血死亡，馬女則因為躲在2樓房間逃過一劫。橋頭地檢署偵查後依殺人、傷害罪起訴陳男。

橋頭地院一審時，陳男雖坦承持刀砍人，但辯稱並非故意殺人，法官審酌他未賠償馬、林兩人家屬，破窗入屋行兇犯罪手段兇狠，造成社會恐慌，犯案前更曾跟蹤馬、林兩人，素行不良，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。

全案上訴後，高雄高分院今日上午二審宣判，駁回上訴，維持無期徒刑的刑度，全案仍可上訴。

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