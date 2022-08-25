甜姐兒遭擄殺兇嫌判無期...夫將上訴　同情殺警案「官員沒作為」

▲黃男一審判無期，家屬不滿將上訴 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子追求甜美人妻不成，竟以假車禍將她擄走，並任其傷重死亡，屏東地方法院今(25)日以黃已56歲，即使假釋出監也逾8旬，再犯危險性降低，判處無期徒刑。被害人先生電訪時對該判決表達不滿，「不符家屬期待」，將提出上訴，要求法官判黃男死刑。他表示，看了幾天前發生的殺警案，自己覺得很難過，「不是所有事情發生後，官員出來講一講就可以了，根本沒有實際作為」。

被害人的先生表示，獲悉一審判決，雖然了解無期徒刑不是輕判，但由於黃男每次開庭時矢口否認、態度不佳，明顯事前計畫很縝密，「證據在眼前也一直在睜眼說瞎話，加上他還有類似前科紀錄，再證明他沒有減刑的理由」，被害人家屬就是希望黃男被判死刑，

他說，被告被收押審理，身材反而變胖，在裡面應該吃好、睡好，「這樣不是浪費很多社會資源嗎？」；現在的人長命百歲，對於80多歲還很健康的人，要拿槍殺人也是很正常的事，這個判決不是家屬與社會大眾期望的，希望黃被判死刑不單是為私情，而是希望國家社會要建立一個警惕，不是一而再的發生、一而再的審判，一直浪費資源而沒有警惕，導致很多犯罪陸續發生，且只會愈多不會愈少。

他說，前幾天發生的殺警案，他看得很難過，顯然這個社會沒有進步只有倒退，不是所有事情發生後，官員出來講一講就可以了，根本沒有實際作為。