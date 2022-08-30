台中人氣飯店壁紙爆抄襲　插畫家怒「偷到能編一本雜誌」

▲台中鳳凰酒店親子套房。（圖／記者游瓊華攝）



記者崔子柔／綜合報導

位於台中市民權路的柳川大樓已閒置20年，經整修後在今年6月正式開幕為「鳳凰酒店」，主打裝潢童趣的親子客房，沒想到近日被發現，壁紙是抄襲插畫家Norin的作品，台中鳳凰酒店也為此發出聲明。

Norin在推特有超過15萬名粉絲，他15日分享一張網友拍攝鳳凰酒店親子房照片的截圖，並表示他一直安慰自己，只要不斷創作就不用在意，「但你們已經偷到可以編成一本雜誌目錄了，現在甚至可以住在牆上有我畫的圖的飯店」。

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Norin提到，他有朋友向飯店聯繫，但提到抄襲話題後就不再收到回應，讓他感到憤怒，並附上鳳凰酒店的相關資訊。

▲▼Norin發文。（圖／翻攝自推特）



台中鳳凰酒店日前聲明表示，他們在打造親子客房時，將壁紙圖像委託給欣漢實業股份有限公司與光晨工程實業有限公司負責，近日收到顧客反應有侵害插畫家Norin著作權疑慮，深感遺憾。

台中鳳凰酒店提到，裝潢過程使用圖像素材應取得合法授權，是無庸置疑也最基本的標準作業流程，而承包業者無法提供完整授權資料，嚴重損害Norin權益，本酒店將撤除親子客房壁紙，同時要求承包業者向Norin正式公開道歉，並提出具體補償措施以維護其權益。

▼鳳凰酒店聲明。（圖／翻攝自鳳凰酒店官網）

