農委會水保局第三屆農村領航獎選拔　南投黃星豪、黃啟瑞獲獎

▲南投桃米社區理事長黃星豪榮獲第三屆農村領航獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

農委會水土保持局舉辦111年「第三屆農村領航獎」選拔，同樣位於埔里鎮的南投縣桃米休閒農業區推展協會理事長黃星豪，領導社區產業轉型六級化，珠仔山社區發展協會執行長黃啟瑞導演「珠仔山吃飯看戲」鄉土舞台劇，繼去年榮獲全國金牌農村，再度從全國優秀的農村再生推動者中脫穎而出，雙雙獲選「第三屆農村領航獎」。

縣府指出，黃星豪16年前即返鄉經營民宿，參與桃米社區生態調查及導覽員培訓，累積農村產業實務經驗，103年起擔任桃米休閒農業區總幹事，積極將社區產業進行整合及推廣、開發深度遊程，108年後擔任理事長，加強產業六級化串聯軸線，協助青年返鄉及撰擬食農及環境教育教案，領導桃米社區獲金牌農村肯定。

▲南投珠子山社區執行長黃啟瑞榮獲第三屆農村領航獎。（圖／南投縣政府提供）

黃啟瑞則於99年成立珠仔山社區發展協會，接續參與農村再生培根計畫課程；為了找尋珠仔山社區的根，與社區居民討論出共識、透過歷史舞台劇的表演方式來演繹社區歷史，共有50位居民組團產出5齣劇：從200年前的「生番空」地區的故事演到921大地震，帶頭參與並務實引領珠仔山社區榮獲全國金牌農村。

縣長林明溱表示，農村再生需要領頭羊來帶領社區發展，對2位獲獎者表達肯定，並感謝他們對於農村的付出，期許能引領南投農村社區發展更上一層樓。