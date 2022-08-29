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連靜雯遭「幽靈老公」騙400萬　詐團成員只肯賠1／5下場曝

▲▼電影《一起一起》開鏡儀式暨新聞發表會-連靜雯。（圖／記者周宸亘攝）

▲女星連靜雯上網交友，遭「幽靈老公」騙走400多萬元。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

昔日號稱「本土劇女王」的藝人連靜雯去年上網交友，驚傳遭幽靈老公Bruce以投資期貨、虛擬幣等名義詐騙400多萬元，檢警查獲犯下本案的詐團成員黃柏盛到案，他宣稱有意和解，但只肯負擔1/5責任，還得等他出獄設法籌錢賠償，連靜雯委任律師拒絕和解，台北地院今依詐欺取財等罪判黃男6年4月徒刑，可上訴。

黃男在本案主要犯行為提供人頭帳戶供被害人匯款，他今沒現身聆判，連靜雯與同案其餘被害人也沒到庭。法官上個月（7月）底安排黃男分批與本案被害人試行調解，有被害人質疑黃男假裝有誠意，想騙法官從輕量刑，提醒大家不要輕易簽字和解。

黃男當時在押、被押解出庭，聲稱本案連他在內共有5名被告，所以他只願負擔1/5的賠償責任，而且家人沒能力先替他付錢，必須等他出獄找到工作，再設法籌措。連靜雯委任律師到場，聽完黃男表態，當場決定不必再談，將另提民事訴訟直接求償。

現年42歲的連靜雯出道逾20年，長期在電視台8點檔本土劇演活壞女人角色，屢創高收視率，因而號稱「本土劇女王」，2017年起她逐漸淡出螢光幕，經營直銷事業與麵食品牌，現身公開場合時，外型依舊凍齡，去年卻驚爆她遭「幽靈老公」詐騙，且據稱她痛失3000萬元。

至今單身的連靜雯，去年（2021年）認識1名自稱「Bruce」的男網友，互加LINE與IG聊天，越談越投機，連靜雯和對方從沒見面，但對方實在太殷勤又很會聊，連靜雯不自覺掉進愛情詐欺的騙局，動了真感情與對方以老公老婆互稱，聽信對方編織的美好未來，分批匯錢給對方投資期貨與泰達幣等虛擬貨幣，最後竹籃打水一場空。

台北地檢署與桃園地檢署今年共同偵辦網路詐騙案，赫然發現連靜雯也受害，檢警拘捕為首綽號「花和尚」的高姓男子等10多人，其中黃男等5嫌由北檢起訴，據悉，連靜雯在北檢起訴的案情裡，受騙金額僅400多萬元。

同案1位被騙走700多萬元、至今每月仍還債5萬元的美艷女會計，匿名受訪表示詐騙集團利用不同對話劇本試探被害人，單身、心靈空虛的女子很容易中計，產生對方有如「靈魂伴侶」的共鳴，她自己就是因為內心弱點被對方提起的話題敲中，所以掉進陷阱不可自拔，她以自身遭遇提醒，若來搭訕的網友社群帳號朋友很少，或朋友看似很多但互動情況僅限幾人，「直接刪了吧，這些都可能是用來詐騙的人頭帳號」。

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