國民黨有望拿下北桃？　他分析：關鍵在9月

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選倒數89天，29日起受理候選人登記參選。針對北部選情，資深媒體人黃暐瀚分析，在民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長後，民進黨參選人鄭運鵬落選，算是常識，幾乎共識；而台北市方面，國民黨的勝率也是大於民進黨，但事情還沒到拍板定案的時候，「未來一個月，才是選戰真正的關鍵。」

黃暐瀚指出，鄭運鵬目前的當選機率，已經跌破五成，小輸給國民黨的張善政。一來是因為上一位人選林智堅「雙風暴」這一個多月，民進黨瞎挺硬挺太「失智」，流失中間選民，二來在鄭寶清宣布參選後，他畢竟是桃園立委，說他完全拉不到民進黨的桃園票，這話也沒人相信。

黃暐瀚指出，如果鄭寶清努力一個月之後，民調真衝破20％，那不只鄭運鵬會落選，連張善政都有可能被鄭寶清「超車」。反之，如果努力一個月之後，鄭寶清的民調依舊在10-15%游移，那他就無法成為「勝選者」，情勢回到藍綠兩強對決。

黃暐瀚說，台北的狀況也一樣。民調一直都維持在20-25%的黃珊珊，在請辭副市長之後，如果之後民調跌落20%以下，那也只能被棄保，無法成為勝選者了。

黃暐瀚表示，簡單的說，今年的選舉，決戰北桃，關鍵就在這個九月。目前北市的勝選機率依照他的觀點，依序是蔣萬安、陳時中、黃珊珊；而桃園則是張善政、鄭運鵬、鄭寶清，在來是民眾黨的賴香伶。