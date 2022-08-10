瘋電影／貓王艾維斯　一代傳奇的生與死

文／賴賴

瘋言瘋語：

原來這就是貓王的故事，天啊好難過啊，為什麼藝人最終都會將自己斷送在毒品上，演藝圈上層到底是天界還是魔界，美國的頂尖沒歌手，沒有幾個不沾毒品的，電影流暢好看，所挑選的音樂和歌詞都符合了情境的需求，非常厲害的整理，好看。

還記得麥可傑克遜娶了貓王的女兒，而原來貓王是這麼深情的性格，魔羯座的貓王，為何不會找到律師醫師拉他一把呢？好可惜呀這麼年輕，這些一代偶像都是阿嬤級的回憶殺，非常原汁原味的呈現當時視覺，而詮釋貓王的男主角，也很有味道說。湯姆漢克斯演技實在太強大了，怎麼可以把壞人演得這麼壞啊。

片 名：貓王艾維斯

英文片名：Elvis

類 型：音樂/歌舞、歷史/傳記、劇情

上映日期：2022-06-23

片 長：02時39分

導 演： 巴茲魯曼(Baz Luhrmann)

演 員： 湯姆漢克斯(Tom Hanks) 、 奧斯汀巴特勒(Austin Butler) 、 奧莉薇亞德容格(Olivia DeJonge) 、 寇迪史密麥菲(Kodi Smit-McPhee) 、 大衛溫漢(David Wenham) 、 達克瑞蒙哥馬利(Dacre Montgomery) 、 路克布萊西(Luke Bracey) 、 理查羅森堡(Richard Roxburgh) 、 凱爾文哈里遜(Kelvin Harrison Jr.) 、 薩維爾山繆 (Xavier Samuel)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

片中將探索貓王艾維斯普里斯萊（奧斯汀巴特勒 飾演）的生平和音樂，一窺他與神祕經紀人科洛內爾湯姆帕克（湯姆漢克斯 飾演）的複雜關係。故事將會深入貓王與帕克之間超過20年的合作互動，從貓王的崛起到成名，再到成為國際巨星，期間伴隨著美國不斷變化的文化景觀和喪失純真的背景，而這段旅程中，也少不了對貓王有最大影響的人物之一，那就是他的妻子普瑞希拉普里斯萊（奧莉薇亞德容格 飾演）。

▲遇到不好的經紀人，都是藝人的命。

▲貓王出生在美國南方，音樂帶著黑人曲風。

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