中華民國建研會「用愛培力建研之子」　頒發新住民子女獎助學金　

▲建研會用愛培力 頒發14名新住民子女獎助學金。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華民國工商建設研究會中區聯誼會（建研會），為鼓勵新住民子女勤勉努力向學，特設置「用愛培力建研之子」新住民子女助學金，由嘉義市國中小學校推薦，經過嚴格的評選，特選出14位獲獎學生，上午在宣信國小頒發每位孩子兩萬元獎助金，嘉義市長黃敏惠特別出席鼓勵得獎同學，現場學生家長也參加典禮，看見子女接受表揚，臉上展現喜悅笑容，場面溫馨。

市長黃敏惠表示，建研會周伯良會長發起募集資金，給予新住民孩子很大的鼓勵，更遍及區域內不同縣市的孩子，看到新住民的孩子受到這麼大的鼓勵，真的很感動；嘉義市原本有10個名額，但是建研會看到仍有很多值得鼓勵、很棒的孩子，因此提高到14位，孩子們非常開心，今天從孩子的分享中，他們不約而同地說，我們要善用這筆資金充實自己，這就是用愛培力的事證，也是最美麗的風景。

建研會會長周伯良表示，希望藉今天的活動能幫助到新住民子女，用於課業及比賽，希望在他們求學階段有所幫助，相信他們將來也會回饋社會；我們看到他們積極向上的學習態度，覺得很開心，也覺得應該要彰顯他們的正向能量，讓更多人看見，讓更多人給予鼓勵。

教育處表示，本項新住民子女獎助學金係以鼓勵勤勉向學新住民子女為對象，由各國中小依學生學習態度及表現評估推薦，全市國中小共送21件，經過建研會熱烈討論，評選出14位獲獎學生。建研會主委黃彥富說，學校薦送的學生都很優秀，因此受獎名額由原本10位增加為14位。

在得獎學生中，宣信國小三年級林建汶同學，家人聽到孩子獲獎都驚喜萬分，感謝建研會提供獎助學金；母親為越南籍，生長於多元文化的家庭之中，父母親對孩子的學習與教養十分重視，個性活潑開朗的建汶也不負期望，力爭上游，學習表現優異，熱愛閱讀，因此，語文方面尤為出色。

五年級侯承佑與弟弟皆就讀民族國小，兩兄弟乖巧懂事，常會主動分擔家務，體恤父母的辛勞，不因環境刻苦而影響學習。承佑的父母親平常工作很辛苦，但是重視教育兩兄弟的教育，承佑母親希望能用這筆錢買英文、科學書籍閱讀；他說他在學校也會持續熱心助人，擔任同學的小老師及老師的小幫手，是個聰明懂事的孩子。

北興國中三年級的溫涵媜，母親為新住民，涵媜從小就能了解母親獨立撫養的辛苦，所以，會盡量做好自己分內事不讓母親擔心，學習上非常認真努力，希望將來能有好工作。涵媜也說，很感謝幫助我的師長和朋友，為我解惑、陪伴我，還有幫助我的善心團體，讓我可以不用擔心家裡經濟，更專心學習。