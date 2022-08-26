嘉藥「High Light 點亮E生活」　銀髮族3C戰力爆棚

▲嘉南藥理大學辦理為期四週的「High Light 點亮E生活」銀髮族資訊夏令營，吸引近50位的長者參加，25、26兩天秀成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學攜手林澄輝社會福利慈善事業基金會、台南市南廠長壽會於台南市龍盛及郡西里活動中心，聯合辦理為期四週的「High Light 點亮E生活」銀髮族資訊夏令營，吸引近50位的長者參加，並25日辦理成果發表會，26日舉辦K歌競賽，活動一連二日熱鬧展開，參加的大學生與長者各個滿載而歸。

現今智慧型手機功能日新月異，長者常面臨剛學會就忘記、想再學又無人可問的窘境，在疫情影響停辦兩年後，嘉藥與林澄輝社福基金會作好防疫，三度為長者開辦「High Light 點亮E生活」銀髮族資訊夏令營，出動11位嘉藥學生以耐心、一對一教學方式，從基本手機功能介紹、拍照錄影、臉書、Line聊天、線上點餐及網路資訊安全等手機常用功能，一步步帶領長者學會3C手機，建立自信心。

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參加活動的郭大姐說，平時家中年輕人工作繁忙無暇陪同練習或是難以耐心教學，這次手機3C課程，嘉藥同學都很有耐心，願意慢慢解說，讓原來只會用LINE聊天及打電話的他，學到更多功能外，也多了跟年輕人交流的機會；76歲的黃大姐則是利用上課所學的影片製作技巧，將5月時跟最愛的孫子，女婿跟家人徒步環花東的美好回憶，透過影片記錄分享出來，她也不忘鼓勵同學要趁年輕走出去，體驗台灣土地的美好，因為那會是一輩子值得珍惜的記憶。

學產基金計畫主持人資管系林怡君老師表示，3C產品發展快速，許多長輩因不會使用與家中年輕人產生代溝，期望長輩們藉由此次夏令營活動可以拉近與年輕人的互動，而學生也從學生的角色轉換為老師，更學會從不同角度判斷事情，以臨危不亂；理智合作態度融入團隊解決問題，不只建立資源整合配置經驗，也創造夥伴的信任與包容，看到長者及合作單位對同學的認同與讚美，相信就是最良善的肯定。