「真人版浩克」爆紅！一上擂台秒曝真面目　百萬粉絲怒炸出征

▲加里比（藍衣男）在擂台上遭對手擊潰。

記者吳美依／綜合報導

伊朗30歲猛男加里比（Sajad Gharibi）身材健美，在Instagram吸引上百萬人追蹤，並且獲得「伊朗浩克」的稱號，但參加生涯首場職業拳擊賽時，卻被立刻識破，平常都是靠著修圖呈現肌肉發達的身材。他慘遭粉絲及各界網友出征砲轟，悄悄刪光所有秀肌肉的照片。

▲加里比在擂台上顯得無助。（圖／翻攝YouTube）



加里比經常在社群媒體分享照片，展現自己「壯碩如山」的身材。他自稱重達178公斤，曾經成為西方國家對抗恐怖組織的秘密武器，並與伊斯蘭國（ISIS）交戰。

加里比先前公開露面時，就曾被質疑不如照片裡那麼雄壯威武，7月前往哈薩克參加拳擊賽，僅登上擂台2分鐘就被擊垮，當場情緒潰堤。他在場上無力自衛也無法出拳的模樣，成為引爆爭議的導火線。

▲加里比已經刪光秀肌肉的照片。（圖／翻攝Instagram@sajadgharibiofficial）



39歲拳擊手福特（Martyn Ford）曾與加里比相約較勁，但一見到本人就打消念頭，「他很魁梧，可能超過114公斤，但沒有壯碩到可怕的程度。老實說，他感覺只是一個沒什麼在健身的大孩子，但他（的身材）應該要是我的2倍大。 」他也坦言，非常擔心對方的心理狀態。

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