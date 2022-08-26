評價蔣萬安、黃珊珊「不惹人討厭」　柯文哲：只有陳時中仇恨值很高

▲台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將至，台北市長由國民黨立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、副市長黃珊珊三人角逐。市長柯文哲26日分析，全世界進入負面選舉時代，蔣萬安和黃珊珊都不惹人討厭，只有陳時中仇恨值很高，可見總統蔡英文提名陳時中，並沒有考慮台北市民內心的感受，「如果這樣炒作會贏，那也只好認了。」

針對選情「三腳督」局面，柯文哲接受中廣《蘭萱時間》專訪時表示，1994年台北市長選戰由民進黨陳水扁、新黨趙少康與國民黨黃大洲三人參戰，「你問我說台北市長誰來做會做最好，我一定選黃大洲，但遇到趙少康跟陳水扁兩個政治金童，黃大洲就是選不上。」

「坦白講，選舉跟做事是兩回事，選不上講的都是屁話。」柯文哲說，台灣進入民選政治後很大的困境就是政治不連貫，黃珊珊來接台北市長最大好處就是沒有銜接問題，他看黃珊珊兩年半快三年的時間，人品沒問題外，每半年的首長互評黃珊珊五次都第一名，甚至連自己都輸她。

主持人問及，「若黃珊珊、蔣萬安沒有一方容易棄保，是否會有一絲遺憾或是策略上合作？」柯文哲回應說，他一直很希望台灣可以脫離藍綠的綁架，但一個系統會形成不是一天可以推翻的，民進黨為何可以對「抗中保台」樂此不疲，就是因為仇恨是最簡單、最有效的政治動員工具。

柯文哲強調，全世界目前已進入負面選舉時代，從2020年總統大選就可看出選情兩極化，「其實蔣萬安和黃珊珊都不惹人討厭，只有陳時中仇恨值很高，兩極選舉很簡單，三極選舉就會變得很複雜。」

至於如何看陳時中參選，柯文哲痛批，民進黨縣市首長舉辦黨內初選的只有屏東縣，其他幾乎都是黨主席徵召，「你告訴我這個叫民主跟進步嗎？我也不曉得他用什麼標準徵召，如果縣市首長是用這種方式出現的，那與中國大陸有什麼不一樣？」，他更開轟，蔡英文提名陳時中並沒有考慮台北市民內心的感受，「如果這樣炒作會贏那也只好認了。」