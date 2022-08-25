「2狀況」開槍不用寫報告　警政署再挺基層：補助涉訟律師費

▲警政署副署長林順家25日回應媒體說明，未來警員合法開槍將免寫報告，因公涉訟將補助律師費。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署24、25日接連發布支持警員用槍，如果警員單純對空鳴槍，未造成傷亡、財損，用槍警員及時報告主管後，將開槍過程詳載工作紀錄簿代替書面職務報告，警政署由副署長林順家進一步說明，不僅開槍問題，只要因公涉及訴訟，都可以公務預算協助聘請律師，未來進入法院審判程序，若每一審級有預算不足的部分，可向警政署申請補助，原則上不會讓警員付錢。

警政署長副署長林順家25日接受媒體訪問表示：員警因公涉訟輔助經費係由各機關自行編列公務預算勻支，如有不足可報請警政署依「因公涉訟審議委員會」審議補助，該委員會自105年成立迄今，業已核定補助65案，補助金額756萬7300元。

警政署將持續要求全台各警察機關，對於員警因公涉訟案件，積極聘請律師協助訴訟，警察人員不再孤獨面對司法纏訟，誓作基層同仁後盾，以捍衛員警執法尊嚴。

警政署副署長林順家更強調：去員警使用槍械要報告長官，以往都是寫書面報告，現在即日起規定，對於單純對空鳴槍、使用槍械沒有造成人員傷亡或是財損的案件，以後只要報告長官、在工作紀錄簿撰寫，不用再寫書面報告。

另外全台警員最關心的「警械使用條例」修法進度，林順家表示，目前修法案由已經送到立法院審議中，警政署方面會積極跟立法院爭取，期盼能在下個會期通過。

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