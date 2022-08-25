　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

楊維斌是近期柬埔寨高薪誘騙案中，少數自己逃出來的受害者。

▲楊維斌是近期柬埔寨高薪誘騙案中，少數自己逃出來的受害者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

34歲的楊維斌，是被壓垮的其中一位。7月，他剛從柬埔寨逃回來。「要跑的那天，早上6點，我拿著鐵盆、筷子往一樓廚房走。觀察1個多月，我發現早上6點到7點，警衛戒備最鬆，我預計從花圃邊、最深的攝影機死角翻牆出去，沒想到那天，配槍的警衛躺在沙發，沒睡著，眼睛還往外看，」事隔1個月，楊維斌第一次坐下來面對媒體，重述獨自從金邊詐騙集團逃出來的歷程，仍心有餘悸。

趁警衛鬆懈　蹬牆逃出來

「我非常緊張，先走進廚房，想說我到底該怎麼辦，安排接頭的嘟嘟車已經在外面等了。過5分鐘，我決定硬幹，我慢慢往外走，走、走、走，他剛好翻身睡覺，我走到最深的地方，發現鐵門比我想像高，我扣牢欄杆，往後面的牆一蹬，1段、2段硬撐上去，蹬牆會有震動，我怕太大聲，把警衛震醒，心跳非常快，那時心情就是最後一次，要嘛成功逃出去，要嘛被他們抓回來，我就掰掰了。」

楊維斌在柬埔寨的伙食，每餐簡單的青菜配麵或白飯。（楊維斌提供）

▲楊維斌在柬埔寨的伙食，每餐簡單的青菜配麵或白飯。

楊維斌是近期柬埔寨高薪誘騙案中，少數自己逃出來的受害者。他是新竹人，父親早年經營卡拉OK、按摩店頗賺錢，但1997年亞洲金融風暴前，父親經營房地產，慘賠又負債。母親扛起家計，晚上去工廠工作，白天在市場賣首飾。小時候，他做功課到一半，不時有黑衣人來敲門討債。父親呢？「怕牽連家人，邊躲債，邊想辦法賺錢。有時候…會打麻將，老實講，一個做生意負債的人，想要儘快還錢，不是做黃、做毒，就做賭。他不可能做前2個，就賭。」

家道中落，加上他身材瘦小，母親又管教嚴厲，整個求學時期，楊維斌不太有自信。在學校，他常被同學欺負、被混混抓去廁所打，「只要一上電腦課，我就知道我的鞋子會不見，會被他們亂丟到校園某一處，下課我就是要去找鞋子。」

高中畢業後，楊維斌分別當過茶店吧檯、內場、廚師學徒、二廚，也賣過水果，一小時80元，他試著摸索適合自己的職業，但多不長久。2008年，運動彩券合法化，他每天下班騎車到當時竹北唯一的彩券行，觀察各國賠率來套利，也搭上王建民、林書豪熱潮，曾一天就賺新台幣10萬元。他把工作辭了，每天騎車去彩券行，手頭最多200萬元現金。

楊維斌偷偷拍攝的宿舍外牆，鐵門深鎖，高達2層樓。（楊維斌提供）

▲楊維斌偷偷拍攝的宿舍外牆，鐵門深鎖，高達2層樓。

長期邊緣的孩子，因運彩突然有了信心，「我的自我意識突然變得非常強，就覺得：一群傻逼，每天做得要死要活，一個月賺2萬元，我才是人生勝利組。」他信心膨脹，花錢大手大腳，他在線上遊戲《天堂》《仙境傳說》的儲值金額高到都能買房，「那時完全沒有理財觀念，我覺得我可以一直這樣賺錢。」

不到一年，運彩賠率下調，好日子結束，但他的金錢觀、用錢方式已回不去。「曾經賺過快錢，對2、3萬元的工作，你根本看不上眼。」找不到想要的工作，每天起床都在燒錢，他慌了。當HTC龜山擴廠，大舉招人，時薪250元，月休6天，他想自己沒學歷、也沒經驗，再找不到6、7萬元的薪水，硬著頭皮進去。

工廠生活，早出晚歸，實際月休2天，他痛苦萬分。一次吃早餐看到報紙標題「台灣人在澳門打撲克比賽贏得百萬港幣」，他對德州撲克產生興趣，為了挑戰高額牌局，他用HTC的工作證明，跟銀行借到新台幣60萬元的貸款，便立刻辭去工作。

出國躲賭債　曾流落街頭

接下來，就是常見的賭徒故事。60萬元，他很快在3個月敗光。他轉往地下私場，賭債越滾越大。他開始不敢接陌生電話，接著，他連熟人的訊息也不敢點開。崩潰邊緣，他用剩下的錢，買了一張最便宜單程機票，逃往菲律賓馬尼拉。

他沒錢，語言又不通，不久流落街頭，幸而2週後遇到一位富有華人。恩人帶他到柬埔寨波別（Poipet），開發電子遊樂市場。6年前，受中國一帶一路影響，柬埔寨博奕產業開始蓬勃，各山頭由軍方把持，他的恩人與當地一位4星將軍相熟，線上電子遊藝場也經營得有聲有色。他跟恩人學工作態度、人生觀，無奈半年後他車禍骨折，只好返台休養。

傷癒後他再找工作，不再只想賺快錢。他想起小時候長輩常要他幫忙按摩，捏10分鐘就得到一張藍色鈔票，他又喜歡跟人說話，於是找一家按摩店，從學徒做起，薪水加獎金從3萬元漲到7萬元，每天工作12小時，累歸累，「那算是我人生中最穩定、最快樂、最實在的時光。」他還保留薪資計算的照片，用手機秀給我們看。

錄取赴金邊　報到驚被騙

但疫情才不管這些。按摩店暫停營業後，他改在租屋處經營個人工作室，收入卻根本無法支應開銷，撐到今年3月，考量父親中風、母親做月嫂、弟弟備考，自己不能再沒穩定收入，他在104網站到處丟履歷，從按摩、線上博奕到行銷什麼都丟，這家座標柬埔寨的科技公司最先回他。

「104上，這家公司看起來很正常，我之前在柬埔寨的經驗也是好的，而且他給的薪資不算誇張，1,500美元，3個月轉正職1,800美元，新台幣5、6萬元，還有書面offer，」楊維斌拿出入職邀請函，整整3頁的薪資福利、工作規定，看來非常正式。經過2次電話面試，一次跟台灣人資，一次跟當地人資，他沒太多懷疑，3月13日，獨自飛往金邊。

楊維斌回台後，在街上擺攤按摩，也將他的柬埔寨逃難經歷手寫成大字報。

▲楊維斌回台後，在街上擺攤按摩，也將他的柬埔寨逃難經歷手寫成大字報。

他還記得那天，黑人、白人、黃種人…金邊機場滿滿看起來要去打工或觀光的人，光出關就卡3個多小時，來接他的是一位開白色休旅車的柬埔寨人，上車後一路載他到公司，「到了，我第一個反應是，這應該只是報到的地方吧？就一棟樓、鐵門深鎖？跟我在台灣看的照片完全不一樣，人資給我看的是飯店、游泳池、健身房，一去什麼都沒有。」

不只承諾跳票，實際工作內容還是違法洗錢，而楊維斌原來期待去拚一把的存錢夢也破碎，「原本一天50美元的薪水，他們會編各種名目扣錢，培訓費一天20美元，住宿一天12美元，伙食一天10美元，外加其他有的沒的，等於你根本沒有賺到錢，還每天都在賠錢，被軟禁，根本連門都出不去。」

想離開，須繳賠付金，金額由詐騙集團隨意開，他是約新台幣10萬元。他沒有錢，只好不動聲色。他聽說逃亡的人後來都消失了，去了哪裡沒人知道。他假意配合，觀察一段時間後，終於找到機會驚險脫逃。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【鏡相人間】我是怎麼踏上這場魷魚遊戲　柬埔寨淘金夢倖存者的告白
【柬埔寨魷魚遊戲3】汽車二貸、門號換現金仍不夠　情侶檔海外打工還債一度不想回台
【柬埔寨魷魚遊戲4】金融海嘯輟學誤入詐騙公司　欠債黑道給他選：遠洋漁船、跑貨或杜拜

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
余苑綺去年體虛慶生影片曝！　余祥銓「嘆等不到」：願能夢見妳
快訊／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危
杜拜更可怕！　32歲台人被逼去：他們已看不上柬埔寨賣豬仔
高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素淪柬埔寨
恨婆婆偏心！狠媳讓外甥女喝「鹽奶」到肝損
柬埔寨「賣台人群組」曝光！　2男1女打包只要6萬
不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

21歲男想飛柬埔寨淘金！銀行開帳戶慘夢碎　目的地秒變地檢署

快訊／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危　警消搶救中

刑事局跨國救援！7人脫離柬埔寨、緬甸犯罪集團　陸續搭機返台

殺警案「2最衰苦主」口卡外流遭肉搜　台南警要查了

恨婆婆偏心！狠女讓外甥女喝「鹽奶」喝到肝損　大姑活逮惡行氣瘋

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

杜拜詐騙更可怕！　32歲台人被逼去：他們已經看不上柬埔寨賣豬仔

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　已脫逃的他現在想到還會笑

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

林信吾胡扯殺人動機！　方仰寧曝真正意圖在「奪警槍」

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

余苑綺小孩懵懂問：媽媽睡哪裡？　余祥銓不捨「真的很想念二姊...」

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

男出腳想「偷踢友人屁股」　下秒鞋子噴飛慘掉河裡XD

21歲男想飛柬埔寨淘金！銀行開帳戶慘夢碎　目的地秒變地檢署

快訊／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危　警消搶救中

刑事局跨國救援！7人脫離柬埔寨、緬甸犯罪集團　陸續搭機返台

殺警案「2最衰苦主」口卡外流遭肉搜　台南警要查了

恨婆婆偏心！狠女讓外甥女喝「鹽奶」喝到肝損　大姑活逮惡行氣瘋

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

杜拜詐騙更可怕！　32歲台人被逼去：他們已經看不上柬埔寨賣豬仔

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　已脫逃的他現在想到還會笑

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

林信吾胡扯殺人動機！　方仰寧曝真正意圖在「奪警槍」

沒健檢不知道！鄭弘儀被告知「冠狀動脈硬化」吐病況：最嚴重塞69%

把妻推下鐵軌「屍塊四散」！妒夫疑遭戴綠帽　殺人後帶2兒逃亡

明天衝！超商「霜淇淋買1送1」連3天不限口味開吃了

余苑綺去年體虛仍幫慶生！　余祥銓「翻影片嘆等不到」：願能夢見妳

邊境管制有「政治考量」　李秉穎：怕影響施政成效

21歲男想飛柬埔寨淘金！銀行開帳戶慘夢碎　目的地秒變地檢署

快訊／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危　警消搶救中

中福、幸福違反證交所重訊處理程序！　分別遭處10萬、3萬元違約金

艾成墜樓社區今上午辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆1原因不到場

蘋果發表會邀請函來了！疑暗示iPhone 14將有這三大新功能

洛杉磯上百暴徒搶劫超商！　店員遭扔商品...龜縮求保命

社會熱門新聞

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

她天壇為2警祈福　林信吾天赦日被逮

老闆與女下屬每個月在辦公室連結　挨告結果曝

正妹揪組韓流舞團　遭狼隊友熊抱指侵

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

已婚女同事上床　貨車司機下場慘

殺2警嫌犯被羈押！「靠北警察」感謝文酸爆

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

柬埔寨詐騙「賣台人群組」曝光！　2男1女打包帶走只要6萬

林信吾逾假未歸！律師舉逃兵案例罵爆

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

心碎送不出的喜帖曝光！王瞳艾成「一家三口」惹噴淚

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

男離家半個月　樓頂魚池曬出小魚乾

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

更多

最夯影音

更多
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面