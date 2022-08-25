高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

▲楊維斌是近期柬埔寨高薪誘騙案中，少數自己逃出來的受害者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

34歲的楊維斌，是被壓垮的其中一位。7月，他剛從柬埔寨逃回來。「要跑的那天，早上6點，我拿著鐵盆、筷子往一樓廚房走。觀察1個多月，我發現早上6點到7點，警衛戒備最鬆，我預計從花圃邊、最深的攝影機死角翻牆出去，沒想到那天，配槍的警衛躺在沙發，沒睡著，眼睛還往外看，」事隔1個月，楊維斌第一次坐下來面對媒體，重述獨自從金邊詐騙集團逃出來的歷程，仍心有餘悸。

趁警衛鬆懈 蹬牆逃出來

「我非常緊張，先走進廚房，想說我到底該怎麼辦，安排接頭的嘟嘟車已經在外面等了。過5分鐘，我決定硬幹，我慢慢往外走，走、走、走，他剛好翻身睡覺，我走到最深的地方，發現鐵門比我想像高，我扣牢欄杆，往後面的牆一蹬，1段、2段硬撐上去，蹬牆會有震動，我怕太大聲，把警衛震醒，心跳非常快，那時心情就是最後一次，要嘛成功逃出去，要嘛被他們抓回來，我就掰掰了。」

▲楊維斌在柬埔寨的伙食，每餐簡單的青菜配麵或白飯。

楊維斌是近期柬埔寨高薪誘騙案中，少數自己逃出來的受害者。他是新竹人，父親早年經營卡拉OK、按摩店頗賺錢，但1997年亞洲金融風暴前，父親經營房地產，慘賠又負債。母親扛起家計，晚上去工廠工作，白天在市場賣首飾。小時候，他做功課到一半，不時有黑衣人來敲門討債。父親呢？「怕牽連家人，邊躲債，邊想辦法賺錢。有時候…會打麻將，老實講，一個做生意負債的人，想要儘快還錢，不是做黃、做毒，就做賭。他不可能做前2個，就賭。」

家道中落，加上他身材瘦小，母親又管教嚴厲，整個求學時期，楊維斌不太有自信。在學校，他常被同學欺負、被混混抓去廁所打，「只要一上電腦課，我就知道我的鞋子會不見，會被他們亂丟到校園某一處，下課我就是要去找鞋子。」

高中畢業後，楊維斌分別當過茶店吧檯、內場、廚師學徒、二廚，也賣過水果，一小時80元，他試著摸索適合自己的職業，但多不長久。2008年，運動彩券合法化，他每天下班騎車到當時竹北唯一的彩券行，觀察各國賠率來套利，也搭上王建民、林書豪熱潮，曾一天就賺新台幣10萬元。他把工作辭了，每天騎車去彩券行，手頭最多200萬元現金。

▲楊維斌偷偷拍攝的宿舍外牆，鐵門深鎖，高達2層樓。

長期邊緣的孩子，因運彩突然有了信心，「我的自我意識突然變得非常強，就覺得：一群傻逼，每天做得要死要活，一個月賺2萬元，我才是人生勝利組。」他信心膨脹，花錢大手大腳，他在線上遊戲《天堂》《仙境傳說》的儲值金額高到都能買房，「那時完全沒有理財觀念，我覺得我可以一直這樣賺錢。」

不到一年，運彩賠率下調，好日子結束，但他的金錢觀、用錢方式已回不去。「曾經賺過快錢，對2、3萬元的工作，你根本看不上眼。」找不到想要的工作，每天起床都在燒錢，他慌了。當HTC龜山擴廠，大舉招人，時薪250元，月休6天，他想自己沒學歷、也沒經驗，再找不到6、7萬元的薪水，硬著頭皮進去。

工廠生活，早出晚歸，實際月休2天，他痛苦萬分。一次吃早餐看到報紙標題「台灣人在澳門打撲克比賽贏得百萬港幣」，他對德州撲克產生興趣，為了挑戰高額牌局，他用HTC的工作證明，跟銀行借到新台幣60萬元的貸款，便立刻辭去工作。

出國躲賭債 曾流落街頭

接下來，就是常見的賭徒故事。60萬元，他很快在3個月敗光。他轉往地下私場，賭債越滾越大。他開始不敢接陌生電話，接著，他連熟人的訊息也不敢點開。崩潰邊緣，他用剩下的錢，買了一張最便宜單程機票，逃往菲律賓馬尼拉。

他沒錢，語言又不通，不久流落街頭，幸而2週後遇到一位富有華人。恩人帶他到柬埔寨波別（Poipet），開發電子遊樂市場。6年前，受中國一帶一路影響，柬埔寨博奕產業開始蓬勃，各山頭由軍方把持，他的恩人與當地一位4星將軍相熟，線上電子遊藝場也經營得有聲有色。他跟恩人學工作態度、人生觀，無奈半年後他車禍骨折，只好返台休養。

傷癒後他再找工作，不再只想賺快錢。他想起小時候長輩常要他幫忙按摩，捏10分鐘就得到一張藍色鈔票，他又喜歡跟人說話，於是找一家按摩店，從學徒做起，薪水加獎金從3萬元漲到7萬元，每天工作12小時，累歸累，「那算是我人生中最穩定、最快樂、最實在的時光。」他還保留薪資計算的照片，用手機秀給我們看。

錄取赴金邊 報到驚被騙

但疫情才不管這些。按摩店暫停營業後，他改在租屋處經營個人工作室，收入卻根本無法支應開銷，撐到今年3月，考量父親中風、母親做月嫂、弟弟備考，自己不能再沒穩定收入，他在104網站到處丟履歷，從按摩、線上博奕到行銷什麼都丟，這家座標柬埔寨的科技公司最先回他。

「104上，這家公司看起來很正常，我之前在柬埔寨的經驗也是好的，而且他給的薪資不算誇張，1,500美元，3個月轉正職1,800美元，新台幣5、6萬元，還有書面offer，」楊維斌拿出入職邀請函，整整3頁的薪資福利、工作規定，看來非常正式。經過2次電話面試，一次跟台灣人資，一次跟當地人資，他沒太多懷疑，3月13日，獨自飛往金邊。

▲楊維斌回台後，在街上擺攤按摩，也將他的柬埔寨逃難經歷手寫成大字報。

他還記得那天，黑人、白人、黃種人…金邊機場滿滿看起來要去打工或觀光的人，光出關就卡3個多小時，來接他的是一位開白色休旅車的柬埔寨人，上車後一路載他到公司，「到了，我第一個反應是，這應該只是報到的地方吧？就一棟樓、鐵門深鎖？跟我在台灣看的照片完全不一樣，人資給我看的是飯店、游泳池、健身房，一去什麼都沒有。」

不只承諾跳票，實際工作內容還是違法洗錢，而楊維斌原來期待去拚一把的存錢夢也破碎，「原本一天50美元的薪水，他們會編各種名目扣錢，培訓費一天20美元，住宿一天12美元，伙食一天10美元，外加其他有的沒的，等於你根本沒有賺到錢，還每天都在賠錢，被軟禁，根本連門都出不去。」

想離開，須繳賠付金，金額由詐騙集團隨意開，他是約新台幣10萬元。他沒有錢，只好不動聲色。他聽說逃亡的人後來都消失了，去了哪裡沒人知道。他假意配合，觀察一段時間後，終於找到機會驚險脫逃。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【鏡相人間】我是怎麼踏上這場魷魚遊戲 柬埔寨淘金夢倖存者的告白

【柬埔寨魷魚遊戲3】汽車二貸、門號換現金仍不夠 情侶檔海外打工還債一度不想回台

【柬埔寨魷魚遊戲4】金融海嘯輟學誤入詐騙公司 欠債黑道給他選：遠洋漁船、跑貨或杜拜