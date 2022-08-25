洩密？全球首創可變垂尾布局　轟-20等比例模型赫然曝光

▲ 疑似轟-20隱身轟炸機等比例模型曝光。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

讓大陸軍迷期盼已久的轟-20隱身戰略轟炸機疑似流出最新消息，從曝光的照片可以看到一架採飛翼式布局的等比例戰機模型赫然現身，同時現場還有一名解放軍空軍軍官似乎加深了消息的可信度。據了解，這架模型揭露了轟-20採取全球首創的可變垂尾布局，以追求更有效發揮轟炸機的戰略、戰術打擊能力。

此次疑似轟-20的戰機模型是現身在一家位於西安閻良名為西安美聯航空模擬仿真訓練設備公司，並由一名身著制服的工作人員和來自解放軍空軍軍官共同揭幕，這是第一次有官方人員曝光了轟-20完整的構型模型。從外型來看，為最大程度發揮隱身性能，其飛翼式布局仍與美國B-2轟炸機具有高相似度，但可變垂尾布局卻是全球開創性的設計。

▼ 中國官方曾於2020年公開被幕布遮蓋的新機型，外界普遍認為就是高度機密的轟-20。（圖／翻攝自央視）

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」分析，由於垂尾會增加隱形轟炸機的RCS（雷達反射截面）信號，進而影響隱身性能，因此美軍並未採用。此外，美軍一直將B-2視為一種和航母戰鬥群同等重要的戰略打擊力量，只要出動就是丟高價值武器的大場面，因此未使用垂尾造成的水平飛行性能受到影響，在航向穩定性上的不足進而無法使用非制導常規炸彈，對他們而言也就顯得不是這麼重要。

但對於解放軍來說，隱身轟炸機雖然是戰略轟炸機，除了執行戰略轟炸任務外，也需要承擔戰術轟炸打擊任務的職能，要求使用非制導炸彈進行精準的凌空轟炸。文章強調，為了確保隱轟使用非制導彈藥時的打擊精度，就勢必要確保航向的穩定性，所以他們的解決辦法就是增加可折疊垂尾。

這樣開創性的設計讓轟-20在平常飛行時，可折疊垂尾放平和機翼對齊，最大程度的確保其隱身性，而在進行戰術打擊任務時，則會豎起垂尾確保航向的穩定性對敵發起精確打擊，使其更能發揮轟炸機的戰略、戰術打擊能力。

▲ 航空工業透過電腦合成短片疑似曝光轟-20陰影出現在遼寧艦的甲板。（圖／翻攝自大陸網站）

事實上早在這次轟-20模型出現的約一周前，航空工業也在宣傳影片中爆出彩蛋。這部電腦合成短片中可以看到，遼寧艦的甲板上空飛掠過了一架大型飛行器，並在甲板上留下了巨大投影，而從投影中能判斷出這是一架飛翼構型的飛機，由於其陰影尺寸約有遼寧艦的後半甲板那麽寬，顯然不會是已經曝光過攻擊-11的艦載版本，因此被外界視為是一次轟-20的宣傳爆料。