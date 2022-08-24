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意圖使人衝高雄！20家必比登名單「交通攻略」曝　連在地人也點頭

▲2022米其林必比豋推介，高雄20家美食獲肯定。（圖／高雄市觀光局提供）

▲2022米其林必比登推介，高雄20家美食獲肯定。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今年首度被納入「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》的評鑑城市，率先公布的必比登推介（Bib Gourmand）名單中，共有20間美食店家入選，，包括高CP值排隊名店「楊寶寶蒸餃」、精緻臺菜無菜單料理「老新台菜」、鹽埕老字號小吃店「鴨肉珍」等。高雄市交通局整理出公共運輸攻略，一張圖帶你吃遍美食，網友狂讚「意圖使人衝高雄大吃大喝！」

必比登推介店家提供「物有所值」的美食，意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道料理（不含飲料）。這次高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，台灣菜品項更是4個城市之冠。

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▲▼在地人也點頭！高雄必比登名單交通攻略曝，網讚：意圖使人發胖。（圖／高雄市交通局提供）

▲在地人也點頭！高雄必比登名單交通攻略曝。（圖／高雄市交通局提供，點圖可放大

其中，台灣菜部份有9家入選，分別是「牛老大涮牛肉」、「柏弘肉燥」、「湖東牛肉」、「舊市羊肉」、「橋邊鵝肉」、「雞伯」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。

小吃類則有6家入選，「北港蔡三代筒仔米糕」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」。

除此之外，在鹽埕屹立80年的老店「鄭家切仔麵」、以現做牛肉麵疙瘩知名的「龍舫牛肉麵疙瘩」，也在麵食類替高雄掙得一席之地。

最後，以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的「帕泰」、提供創意細膩川菜的「蜀府掌櫃」、及以現點現包的招牌蒸餃聞名的「楊寶寶蒸餃」也都榜上有名。

▲精緻臺菜無菜單料理「老新台菜」入選必比登推介名單。（圖／老新台菜提供）

▲精緻台菜無菜單料理「老新台菜」入選必比登推介名單。（圖／老新台菜提供）

高雄市交通局也快速整理出20家必比登美食交通攻略地圖，在高雄捷運路線上標示出店家位置，讓大家可以搭乘公共運輸吃遍美食，另也公布小秘技，搭配YouBike 2.0可以讓美食之旅更完美。

不少網友狂讚，「意圖使人衝高雄大吃大喝」、「很會餒，讚讚」、「好實用的圖」、「很邪"餓"的資訊 」、「高雄市政府很機靈」、「意圖使人發胖的圖」。

另外，針對這次高雄上榜必比登的餐廳，有幾間店都獲得不少認可，「完了，湖東以後更難訂了」、「帕泰實至名歸」、「菜粽李終於！吃了快三十年」、「正宗跟鄭家都不錯」、「知道湖東的，真高手」、「牛老大也值得去吃，高雄牛肉火鍋個人覺得最強」、「老新已經夠難訂了。」

其中有一間更是讓許多在地人哀號，就是位在左營的「正宗鴨肉飯」，「正宗好吃，完了要排更久了」、「正宗上榜我滿意外的，很好吃，但名氣比較小」、「正宗上榜我很崩潰……外帶平均都要等快半小時了」、「正宗是不是要排更久了XDDD。」

▲橋邊鵝肉入選必比登推介名單。（圖／橋邊鵝肉提供）

▲橋邊鵝肉入選必比登推介名單。（圖／橋邊鵝肉提供）

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