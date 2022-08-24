【廣編】奪冠祕技大公開！「和泰MaaS數據黑客松」等你來挑戰

▲和泰集團今年首次舉辦MaaS數據黑客松競賽，號召18歲以上民眾一同發揮創意，提出新世代移動服務新創解決方案。

圖、文／和泰提供

和泰集團致力於發展全方位MaaS（Mobility as a Service）移動服務，為滿足顧客對移動需求的想像與期待，今年首次舉辦MaaS數據黑客松競賽，不僅釋出內部珍貴移動數據超過70萬筆（iRent及yoxi交易資料），更祭出高額百萬總獎金（首獎30萬），以「結合智慧科技與共享經濟數據」作為主題，號召18歲以上民眾一同發揮創意，提出新世代移動服務新創解決方案！8月31日前至官網完成早鳥報名參賽，加碼贈送賽事專屬NFT盲盒，再抽最高價值萬元「和泰Points 10,000點」等多項好禮。

為使大眾更加瞭解和泰集團MaaS生態系與競賽主軸，特邀國內頂尖業師開辦大師講座，分別由知名創投王俞又顧問（500 Startups Venture合夥人）與數據專家闕嘉宏博士（PTX首席數據模型設計師）擔任講師，分享國內外ＭaaS應用成功案例，同時現場展示交通數據如何快速洞悉市場痛點，對症下藥提出具商業價值與實際可行的創新提案，令在場逾百位學員印象深刻，超過八成學員想立即報名參賽，講座好評不斷，將於9/7再增開一場。9月份起和泰汽車也將至全台大專院校舉辦26場「校園講座暨競賽說明會」，讓更多青年學子認識和泰集團推廣MaaS的理念與競賽內容，歡迎師生共同組隊報名參加。「和泰MaaS數據黑客松」活動徵件即日起至10月31日止，欲知完整賽事資訊可前往活動官網https://ht-hackathon.tw。