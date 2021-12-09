美女總理接觸確診者被匡列　竟跑夜店「無罩狂歡」嗨整夜　引眾怒

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與丈夫深夜狂歡，卻未戴口罩。（圖／FB／Sanna Marin）



記者王佩翊／編譯

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）4日確診新冠肺炎，而八卦雜誌卻拍到，總理馬林（Sanna Marin）明明才剛跟他開完會，當天深夜竟然還到一間夜店狂歡，完全無視防疫原則，期間甚至沒有戴口罩，就這樣和同行友人一路玩到凌晨4時。

根據《衛報》報導，芬蘭目前正遭逢第4波疫情，每日新增確診甚至屢屢創下新高，現年36歲的總理馬林4日被八卦雜誌目擊出現在赫爾辛基（Helsinki）的一家夜店，身旁還有數名同行友人，然而她不但沒有戴口罩，還喝酒狂歡。不過最令人震驚的是，馬林才剛和確診者接觸過而已。

外交部長哈維斯托4日確診新冠肺炎，然而他才剛跟芬蘭政府內閣中所有部長級官員們開完會，馬林本人當然也出席了閉門會議。依照芬蘭規定，被匡列為密切接觸者應該要進行自我健康管理，不過由於馬林已經完整接種疫苗，因此依照現行規定無須強制隔離。

▲馬林8日正式道歉，不過仍然無法挽回民意。（圖／FB／Sanna Marin）



馬林當天隨即和自己的丈夫外出用餐、逛街購物，最後更是跑到夜店狂歡至凌晨4時。照片與消息曝光後，瞬間引發全國人民反彈。事實上，內閣幕僚長雖然在第一時間告知馬林無須隔離，但是隨後防疫指揮單位考量到防疫原則與政策風險，於是臨時通知所有參與該次會議的部長級官員必須隔離至少48小時。

該消息是內閣維安單位直接傳送到官員們的公務機中，但沒想到馬林根本就沒有帶公務機出門，而法律規定總理是必須24小時隨身攜帶公務機，馬林的公務機就這樣整整斷線長達12小時。

馬林事後透過臉書與推特等管道上傳道歉聲明，她解釋，自己是和丈夫出門吃飯、購物並見見朋友，花時間享受了夜生活，並強調新冠防疫指南並未規定她要隔離。她8日正式道歉表示，自己應該做出更好的判斷，很抱歉自己「不知道應該這麼做」，不過仍然無法挽回民心。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast