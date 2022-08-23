林信吾狠殺2警！超商「搶7千元」逃亡新竹　女店員嚇壞：很害怕

▲林信吾殺警後，還前往超商搶劫，隨後逃亡新竹。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳韻如／台南報導

台南狠殺兩警犯嫌林信吾今（23）日凌晨在新竹落網，而他前往新竹前還先在台南新營一間全家超商搶劫，一進到店內便喝令女店員交出現金，一共搶走了7千元紙鈔及零錢。女店員事後回想起當時情景，仍心有餘悸。

經調查，兇嫌林信吾昨上午犯下殺警案後展開逃亡，不過他沿路製造斷點，企圖躲避查緝，直到深夜現身新營區一間全家超商，當時店內只有女店員。而據女店員表示，林嫌當時進門後就說要買菸，不料當她把菸放桌上，要跟對方收錢時，男子就掏槍說「錢拿出來」，讓她瞬間愣住。

女店員說，雖然認為槍枝是假槍，為安全起見還是把錢交給對方，總共損失約7000多元，而林嫌拿到錢後，就立刻騎車離開。

▲林信吾新竹落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後前往調查，經調閱監視器發現，林嫌衣著、身形都與「殺警兇嫌」相似，使用槍械也像是警用手槍，警方當下不敢大意，隨即調閱周邊監視器，發現林嫌搭乘白牌計程車往高雄方向前去。

警方事後掌握林嫌行蹤，最終發現他搭乘客運前往新竹，而新竹市警方獲報後也立刻部屬警力，最終於今凌晨4時36分將林嫌逮捕，而稍早9時許，林嫌也被押解返回台南，全案正積極偵辦當中。