　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／踏實做事！黃偉哲逆轉台南人口流失　拚連任靠「有感施政」

 

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：黃克翔、劉亮亨

文／陳家祥

2022年底選戰倒數，身在民進黨大票倉的台南市長黃偉哲，這次的身分轉為「被挑戰者」，選舉步調早早調整完畢，好整以暇面對對手的挑戰。他接受《東森新媒體ETtoday》專訪時強調，自己絕對禁得起檢驗，細數種種現代城市基礎建設政績，儘管第一任沒有「大建設」，但他相信，腳踏實地的做事，「不一定被看見，但一定會被感受到」。他也喊話，未來可以結合鄰近縣市，例如「嘉嘉南高屏」合作納入南方施政平台，共享更多的資源。

黃偉哲說，凡走過必留下痕跡，但有時候不一定被看見，因為痕跡可能會被湮滅。他舉例，任內做了大規模的下水道工程，讓城市變得更乾淨、河川不被繼續汙染；也做了很多排水設施、箱涵，舒緩水患問題，淹水的面積、淹水的時間都有效縮短，但這也不容易被看見。

▲▼ 0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-黃偉哲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台南市長黃偉哲親和力十足，賣力推銷台南特產文旦。（圖／記者黃克翔攝）

儘管很多「隱形政績」不容易被看見，但黃偉哲笑說，大到縣長、市長，小到鄉鎮長，都愛做一個很大的建築物，然後上面刻著他的名字，他們喜歡被看見，「但有時候被看見反而不好，啊變蚊子館、啊這浪費多少公帑、啊這爛尾樓，結果上面刻著他的名字」，所以他個人倒是很希望踏踏實實、腳踏實地的做事。

「路平、水溝通」幾個字聽來簡單，但實際執行才知道箇中的難處。黃偉哲提到，台南市幅員遼闊、超過2000平方公里，又有城鄉差距問題，因此第一個任期3年多來，特別著重鄉下、農村。他提到，在鄉下，農民最倚賴的就是一些沒有名字的農路，但這些反而是農民生活的日常，因此他特別著重在這些道路的修整。

相較於大開大闔的大建設，黃偉哲更著重在細節的提升。他直言，因為都市計畫還有執行的問題，過去3年沒有「高大上」的指標型建築，但著重在很多民眾看不到的，或是一般都會區民眾體會不到的地方。

其他諸如社會宅等攸關青年的議題，黃偉哲領導的台南市政府也積極規劃中，台南第一戶的社會宅將在明年完成，且到今年底以前，會有7000戶社會宅啟動興建、規劃中；還有台南第一個共融式特色公園，也在他的任內落成。黃偉哲說，這些零零種種，這是他過去所做的，「不一定被看見，但一定會被感受到，這部份都是我們努力的成績」。

▲▼0816 黃偉哲專訪。（圖／記者黃克翔攝）

下個4年首重交通精進　讓觀光城市更暢通

至於下一個4年，黃偉哲首先就點出台南市的交通問題，停車空間不足、假日外地湧入遊客增加交通負擔，這不只是台南市民日常的感受，更是台南市要做為一個觀光城市，急需解決的問題。

黃偉哲說，台南的路不寬，路幅不像高雄，也沒有像台北一樣的捷運系統，公車系統某種程度上也需要重建。他提到，從前市長賴清德一路到現在，花了將近12年時間重建大眾運輸系統，為的就是減少大家使用個人運具，再加上把道路空間改善，讓民眾行的便利獲得一定程度的舒緩。此外，他上任至今3年半時間，全市增加了2萬個停車位，且採用智慧停車，市民只要上網在APP裡面找就好。

而談到近來國民黨台北市長參選人蔣萬安提出的公車預約制，黃偉哲說，「聽到蔣委員的預約制，我笑了」。他以任內推動的「小黃公車」為例，是解決偏鄉地方交通問題的重要利器，未來會繼續把路線再增加。

黃偉哲說，小黃公車不只讓小黃司機有生意可以做、解決讓偏鄉交通問題外，也能讓長輩花公車價格就能有計程車的享受；此外，也能減少空氣汙染、大車的高成本。他強調，這是一個計程車業者、公車業者、長輩等「三贏」的政策，「這類多贏的政策，我們要多推」。

產業發展當後盾　黃偉哲讓台南市逆轉人口流失

在都會發展的脈絡下，「人口外移」是南部縣市必須共同面對的問題。但黃偉哲自信的說，「對我而言，『北漂』已經是2018年的舊名詞」，過去林強譜寫的「向前走」一曲描繪南部青年北上打天下、打拼的精神，但現在台南有南科、有沙崙智慧綠能科技城，有非常發達的製造業跟服務業，提供了很多就業機會，所以慢慢很多北漂的人開始「南漂」、返鄉。

相較於首都台北市近年來人口不斷外移，甚至流失掉一個副市長職缺，黃偉哲說，「台南的人口社會流動，是淨流入不是淨流出」，以南部來講，面臨到的問題，是人口老化、出生率降低等問題。

黃偉哲說，2018年上任時，台南市65歲以上的人口有27萬8千人；到現在，65歲以上的人口來到32萬5千人，「短短3年多增加了4萬6千多人」，若把過世長者也計入，更可以發現台南市人口老化的問題有多嚴重，「這是我要面臨的課題」。

近期因為台積電進駐台南，讓南部科學園區的重要性一夕提升，黃偉哲信心滿滿的說，未來等台積電3奈米工廠完成後，大多數的產值都會集中在南科，「我相信整個南科的總產值已經跟竹科並駕齊驅，甚至超過竹科」。

但面對未來至少10萬人的往返移動，黃偉哲說，目前有2個解決方案，第1個解決方案就是再開新的道路，已經跟行政院共同花了188億再開一條快速道路，從南科連結到市區；另外，就是要讓在地的生活機能更充實。

黃偉哲說，未來南科會逐步擴充生活機能，要有醫院、有雙語學校、大賣場，滿足年輕南科族群的工作、教育跟醫療需求，都滿足了以後，他們就沒理由不在那邊落地生根，省去的通勤成本可以留下來多陪家人，「我覺得讓那些就業人口在地化、落地生根，是很重要的」。

▲▼ 0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-黃偉哲 。（圖／記者黃克翔攝）

選舉不怕對手檢驗　黃偉哲再拋「嘉嘉南高屏」治理平台

而面對剩下3個月左右的選舉，黃偉哲也喊話，希望能有一個君子之爭，因為每次選舉來了，都很多潑髒水的。他認為，自己絕對禁得起檢驗，這幾年來滿意度已經高達7成，未來會設法把這些滿意度轉化為選票。至於對手，黃偉哲說，他當然可以批評市政，「任何一個市民都可以批評市政」。

黃偉哲也說，現在要給自己設一個目標，其實對自己要求嚴格一點，「過去議員也會問給自己施政打幾分？我都會覺得說我給自己70分，給團隊打85分」，這部分我也是這樣要求我自己，都會比較嚴以律己、寬以待人。

另外，台南、高雄兩都互動頻繁，談到高雄市長陳其邁，黃偉哲大方稱讚直誇「邁邁市長」做得很好，他只有2年的時間要把4年政績拚出來，「看到高雄在改變，有許多動能在推動，這點是很好的」。

黃偉哲也說，台南、高雄既然是同個生活圈，不管在防疫工作上、在市政推動上，都可以延續過去開啟的南方施政平台、南方城市治理平台，甚至可以加上屏東、嘉義縣市，嘉嘉南高屏也可以，城市的聯合治理平台，很多產業的分工、很多資訊的互通有無，甚至很多企業的分享，都是可以做的。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防
余天曾淚灑造勢舞台「沒選上立委沒關係，只求女兒能健康」
星巴克今起「全品項買一送一」　挑對時段進店現賺一杯
祖雄「22秒求歡片」！廚房激情喇舌　烏克蘭女友雙腳緊夾
余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝　營養師揭「6類食物」必吃：防恐怖腸癌
「柬埔寨首富」來台吸金上億　手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

副處長涉烏干達學生黑工案　徐定禎：國民黨做不到清廉我來做

余天3年前淚灑造勢舞台　「沒選上立委沒關係，我只求女兒能健康」

ET專訪／「蔣萬安公車預約我笑了！」　黃偉哲早推動2交通方案

軍公教明年難調薪！　2派意見分歧等蘇揆本周拍板

ET專訪／黃偉哲爭取連任先嚴以律己　選戰「冷處理」謝龍介

ET專訪／踏實做事！黃偉哲逆轉台南人口流失　拚連任靠「有感施政」

役男體位標準放寬！　部分替代役將成常備役

疫苗採購合約封存30年？　吳子嘉曝內幕：成交價跟郭董差1億美金

網傳腹瀉入伍生被要求別通報醫務所　陸軍官校澄清：絕非事實

金融時報：北京施壓失敗　台灣本週再迎美國會訪問團

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

副處長涉烏干達學生黑工案　徐定禎：國民黨做不到清廉我來做

余天3年前淚灑造勢舞台　「沒選上立委沒關係，我只求女兒能健康」

ET專訪／「蔣萬安公車預約我笑了！」　黃偉哲早推動2交通方案

軍公教明年難調薪！　2派意見分歧等蘇揆本周拍板

ET專訪／黃偉哲爭取連任先嚴以律己　選戰「冷處理」謝龍介

ET專訪／踏實做事！黃偉哲逆轉台南人口流失　拚連任靠「有感施政」

役男體位標準放寬！　部分替代役將成常備役

疫苗採購合約封存30年？　吳子嘉曝內幕：成交價跟郭董差1億美金

網傳腹瀉入伍生被要求別通報醫務所　陸軍官校澄清：絕非事實

金融時報：北京施壓失敗　台灣本週再迎美國會訪問團

8隻鴨「撩落去」寵物鴨人生！她憶相遇過程…曝暖舉：靈性不輸貓狗

副處長涉烏干達學生黑工案　徐定禎：國民黨做不到清廉我來做

營養師點名：「這3種保健品」最常吃過量　浪費錢還傷身

桃園機車行遭「球棒隊」攻擊　10男猛砸+開車撞鐵門

台積電下跌8元至511！台股跌逾170點　失守15300

機捷步行5分鐘到家　新潤A5II大道鎏域打造飯店美學宅

余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防

超商店員「搖晃包裹」示警！　沈玉琳起疑仍付1250…一打開傻眼了

非法仲介小蜜蜂承攬臨時工！移民署冒險攔車　查獲17名失聯移工

馬鞍估今生成！最新衛星圖「旋轉了」　警報機率曝

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！

疫苗採購合約封存30年？　吳子嘉曝內幕：成交價跟郭董差1億美金

拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料禍首

蔡阿嘎到永福里支持陳紫渝！網疑問讓全場尷尬

體位標準放寬！　部分替代役將成常備役

國防部公告役男體位標準新規　免役變困難

合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

金融時報：北京施壓失敗　台再迎美國會訪團

余苑綺化療期間仍硬撐工作　王浩宇曝原因：只希望為孩子存點錢

網傳腹瀉入伍生被要求別通報醫務所　陸軍官校澄清：絕非事實

籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

更多熱門

相關新聞

疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

疫苗合約封存30年　陳時中：沒採購黑箱只有政治黑心

針對近日在野黨群起質疑疫苗採購黑箱，民進黨台北市長參選人陳時中21日透過新聞稿再次強調，從來沒有不可告人之處，所有資料在立法院供調閱達2個月，各黨立委都去看過，國民黨參選人、立委蔣萬安更是調閱小組的召集人之一。

快訊／蘇貞昌、林佳龍已關心余天：讓余苑綺走是個解脫

快訊／蘇貞昌、林佳龍已關心余天：讓余苑綺走是個解脫

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

陳時中成立農業後援會　宣示把精緻農業行銷世界

台南教育政策民調綜合表現六都第一！

台南教育政策民調綜合表現六都第一！

陳時中成百歲人瑞才解密疫苗採購案！蔣萬安競辦批：荒謬透頂

陳時中成百歲人瑞才解密疫苗採購案！蔣萬安競辦批：荒謬透頂

關鍵字：

民進黨黃偉哲2022九合一大選2022台南市長

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

大姐余筱萍痛別「最善良可愛的妹」

余苑綺曾哭訴在家「像多餘的」

準馬鞍一路西奔　全台轉雨連灌6天

50元炸脆肉塞爆紙袋　在地人跪喊：別報了

余苑綺4個月前拒試抗癌產品

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面