ET專訪／踏實做事！黃偉哲逆轉台南人口流失　拚連任靠「有感施政」

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：黃克翔、劉亮亨

文／陳家祥

2022年底選戰倒數，身在民進黨大票倉的台南市長黃偉哲，這次的身分轉為「被挑戰者」，選舉步調早早調整完畢，好整以暇面對對手的挑戰。他接受《東森新媒體ETtoday》專訪時強調，自己絕對禁得起檢驗，細數種種現代城市基礎建設政績，儘管第一任沒有「大建設」，但他相信，腳踏實地的做事，「不一定被看見，但一定會被感受到」。他也喊話，未來可以結合鄰近縣市，例如「嘉嘉南高屏」合作納入南方施政平台，共享更多的資源。

黃偉哲說，凡走過必留下痕跡，但有時候不一定被看見，因為痕跡可能會被湮滅。他舉例，任內做了大規模的下水道工程，讓城市變得更乾淨、河川不被繼續汙染；也做了很多排水設施、箱涵，舒緩水患問題，淹水的面積、淹水的時間都有效縮短，但這也不容易被看見。

▲台南市長黃偉哲親和力十足，賣力推銷台南特產文旦。（圖／記者黃克翔攝）



儘管很多「隱形政績」不容易被看見，但黃偉哲笑說，大到縣長、市長，小到鄉鎮長，都愛做一個很大的建築物，然後上面刻著他的名字，他們喜歡被看見，「但有時候被看見反而不好，啊變蚊子館、啊這浪費多少公帑、啊這爛尾樓，結果上面刻著他的名字」，所以他個人倒是很希望踏踏實實、腳踏實地的做事。

「路平、水溝通」幾個字聽來簡單，但實際執行才知道箇中的難處。黃偉哲提到，台南市幅員遼闊、超過2000平方公里，又有城鄉差距問題，因此第一個任期3年多來，特別著重鄉下、農村。他提到，在鄉下，農民最倚賴的就是一些沒有名字的農路，但這些反而是農民生活的日常，因此他特別著重在這些道路的修整。

相較於大開大闔的大建設，黃偉哲更著重在細節的提升。他直言，因為都市計畫還有執行的問題，過去3年沒有「高大上」的指標型建築，但著重在很多民眾看不到的，或是一般都會區民眾體會不到的地方。

其他諸如社會宅等攸關青年的議題，黃偉哲領導的台南市政府也積極規劃中，台南第一戶的社會宅將在明年完成，且到今年底以前，會有7000戶社會宅啟動興建、規劃中；還有台南第一個共融式特色公園，也在他的任內落成。黃偉哲說，這些零零種種，這是他過去所做的，「不一定被看見，但一定會被感受到，這部份都是我們努力的成績」。

下個4年首重交通精進 讓觀光城市更暢通

至於下一個4年，黃偉哲首先就點出台南市的交通問題，停車空間不足、假日外地湧入遊客增加交通負擔，這不只是台南市民日常的感受，更是台南市要做為一個觀光城市，急需解決的問題。

黃偉哲說，台南的路不寬，路幅不像高雄，也沒有像台北一樣的捷運系統，公車系統某種程度上也需要重建。他提到，從前市長賴清德一路到現在，花了將近12年時間重建大眾運輸系統，為的就是減少大家使用個人運具，再加上把道路空間改善，讓民眾行的便利獲得一定程度的舒緩。此外，他上任至今3年半時間，全市增加了2萬個停車位，且採用智慧停車，市民只要上網在APP裡面找就好。

而談到近來國民黨台北市長參選人蔣萬安提出的公車預約制，黃偉哲說，「聽到蔣委員的預約制，我笑了」。他以任內推動的「小黃公車」為例，是解決偏鄉地方交通問題的重要利器，未來會繼續把路線再增加。

黃偉哲說，小黃公車不只讓小黃司機有生意可以做、解決讓偏鄉交通問題外，也能讓長輩花公車價格就能有計程車的享受；此外，也能減少空氣汙染、大車的高成本。他強調，這是一個計程車業者、公車業者、長輩等「三贏」的政策，「這類多贏的政策，我們要多推」。

產業發展當後盾 黃偉哲讓台南市逆轉人口流失

在都會發展的脈絡下，「人口外移」是南部縣市必須共同面對的問題。但黃偉哲自信的說，「對我而言，『北漂』已經是2018年的舊名詞」，過去林強譜寫的「向前走」一曲描繪南部青年北上打天下、打拼的精神，但現在台南有南科、有沙崙智慧綠能科技城，有非常發達的製造業跟服務業，提供了很多就業機會，所以慢慢很多北漂的人開始「南漂」、返鄉。

相較於首都台北市近年來人口不斷外移，甚至流失掉一個副市長職缺，黃偉哲說，「台南的人口社會流動，是淨流入不是淨流出」，以南部來講，面臨到的問題，是人口老化、出生率降低等問題。

黃偉哲說，2018年上任時，台南市65歲以上的人口有27萬8千人；到現在，65歲以上的人口來到32萬5千人，「短短3年多增加了4萬6千多人」，若把過世長者也計入，更可以發現台南市人口老化的問題有多嚴重，「這是我要面臨的課題」。

近期因為台積電進駐台南，讓南部科學園區的重要性一夕提升，黃偉哲信心滿滿的說，未來等台積電3奈米工廠完成後，大多數的產值都會集中在南科，「我相信整個南科的總產值已經跟竹科並駕齊驅，甚至超過竹科」。

但面對未來至少10萬人的往返移動，黃偉哲說，目前有2個解決方案，第1個解決方案就是再開新的道路，已經跟行政院共同花了188億再開一條快速道路，從南科連結到市區；另外，就是要讓在地的生活機能更充實。

黃偉哲說，未來南科會逐步擴充生活機能，要有醫院、有雙語學校、大賣場，滿足年輕南科族群的工作、教育跟醫療需求，都滿足了以後，他們就沒理由不在那邊落地生根，省去的通勤成本可以留下來多陪家人，「我覺得讓那些就業人口在地化、落地生根，是很重要的」。

選舉不怕對手檢驗 黃偉哲再拋「嘉嘉南高屏」治理平台

而面對剩下3個月左右的選舉，黃偉哲也喊話，希望能有一個君子之爭，因為每次選舉來了，都很多潑髒水的。他認為，自己絕對禁得起檢驗，這幾年來滿意度已經高達7成，未來會設法把這些滿意度轉化為選票。至於對手，黃偉哲說，他當然可以批評市政，「任何一個市民都可以批評市政」。

黃偉哲也說，現在要給自己設一個目標，其實對自己要求嚴格一點，「過去議員也會問給自己施政打幾分？我都會覺得說我給自己70分，給團隊打85分」，這部分我也是這樣要求我自己，都會比較嚴以律己、寬以待人。

另外，台南、高雄兩都互動頻繁，談到高雄市長陳其邁，黃偉哲大方稱讚直誇「邁邁市長」做得很好，他只有2年的時間要把4年政績拚出來，「看到高雄在改變，有許多動能在推動，這點是很好的」。

黃偉哲也說，台南、高雄既然是同個生活圈，不管在防疫工作上、在市政推動上，都可以延續過去開啟的南方施政平台、南方城市治理平台，甚至可以加上屏東、嘉義縣市，嘉嘉南高屏也可以，城市的聯合治理平台，很多產業的分工、很多資訊的互通有無，甚至很多企業的分享，都是可以做的。