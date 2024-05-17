小英8年／恢復一年義務役「顛覆政治學」　改60次說帖大膽做

▲總統蔡英文。（圖／軍聞社）



總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者杜冠霖／台北報導

蔡政府即將在520畫下句點，回顧8年任期，國防政策毫無疑問為最大焦點。隨著國際情勢改變，加上少子化，兵源有限情況下，蔡政府做出了「恢復一年義務役」的重大決定。反對派認為，台海局勢兵凶戰危是蔡政府兩岸政策自食苦果；贊成派則指出，四個月的軍事訓練，已無法因應當前戰備需求，所以延長役期強化實戰訓練，已是不得不然的決策。然而「自己國家自己救」，政府既已決定延長義務役役期，以提升台灣國防能量，就必須讓役男成為有能力保家衛國的戰士。

回顧我國建軍史，1980年代末，台灣經歷解嚴，開始走向民主化後，為「反攻大陸」所設計的兵役制度與建軍思維開始遭到檢討，政府開始朝擴大募兵制的方向，目標成為全志願役的國家防衛軍隊。而馬英九時代，為了維持兩岸和平交流的氛圍，當時軍方的內部氛圍是「裁軍」，縮短一年義務役兵役役期到4個月，加上後來發生洪仲丘事件，國軍形象跌落谷底。

蔡英文2016年上任就面臨這個燙手山芋，蔡先從「硬體」國防裝備，軍購、預算提升毫不手軟；另外是政治文化的改革，以往比較重文輕武，現在對軍人尊重，蔡英文從待遇、訪視基地次數都是歷年總統最高，從內部提升軍中士氣、外部也試圖扭轉國軍形象；在2022年九合一大選後，蔡政府也踏出最關鍵一步，就是過去都只聞樓梯響的「恢復一年義務役」。

蔡英文在2022年底宣佈兵役改革政策，將義務役從現行的四個月延長至一年，預計2024年元旦生效，適用於2005年（民國94年）起出生之役男。而未來國軍建軍模式，將以志願役為「主戰部隊」，義務役為常備的「守備部隊」，也將引進美軍最新模組化訓練模式，同時提高義務役男待遇，薪資從每月約6500元新台幣大幅上調至26307元。

然而，國民黨喊出「票投民進黨，青年上戰場」的口號，恢復一年義務役牽動敏感的政治神經，且民進黨2022九合一選舉大敗，蔡英文仍著手處理義務役兵役改革，召集總統府國安會、國防部推動專案，檢討國家的戰力跟作戰型態，蔡更睽違兩年，再次接受媒體聯訪，她在「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會上強調，俄烏戰爭已超過300天，指烏克蘭人守護家園的意志感動很多人，而中國在八月軍演後對台威逼更明顯，「台灣處在威權主義擴張第一線，必須加強國防能力。」

▼總統蔡英文蹲在地上，跟軍事將領修改義務役改革說帖。（圖／總統府提供）



事實上，在蔡英文團隊內部，就分成兩派不同的意見，幕僚當面向蔡英文表示，在很多人的當兵回憶中，都認為是浪費時間，拔草、刷油漆、刺槍術，如果要恢復一年義務役，但如果訓練內容仍是這些無效益的工作，勢必無法說服社會；尤其民進黨面臨選舉大敗，政治能量上不足以去處理這麼敏感的政治問題。但是，蔡英文很堅持，甚至跟幕僚你來我往辯論，越吵越大聲。

在蔡英文的堅持下，幕僚們也知道兵役改革勢在必行，但問題就出在「方案」，必須要能夠說服社會大眾，尤其訓練內容要讓年輕人認為，當兵是有意義，確實有達到訓練目的。後來，國防部送到國安會的「強化義務役與志願役訓練內容」，其中有一項讓層峰不是很滿意，那就是「刺槍術」，國防部長邱國正非常堅持，他認為這是「練心」。

蔡英文則在會議中提出，要不要看看美軍如何訓練的？可以把刺槍術改良成「綜合格鬥技」；同時，她也主張，研擬服役年資銜接勞退，並且把義務役薪資從6000元大幅加薪，讓當兵就像是在就業，光是一份政策說帖來來回回，不斷進行修改，改了超過 60次。

當時，總統府副秘書長黃重諺在臉書上分享一張照片，是蔡英文跟國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方蹲在茶几修改政策稿的照片，蔡英文很在意，對她來言，選舉丟不丟選票，不是最重要，此刻兵役需要改革，對國家有利，就應該要大膽去做。

▼針對一年期義務役入伍訓練成果，陸軍實施「入伍訓練期末鑑測」。（資料照／軍聞社）



此舉被外界認為極度不利民進黨選情，尤其在2022大敗後，2024總統大選綠營有輸不得的壓力，「恢復一年義務役」影響有二，外交處境上，該政策向世界與民主友好國家傳遞自我防衛決心，包含後續軍購案、甚至美國通過950億援台法案都順利到位；國內政治上，總統大選期間，在野陣營、大陸國台辦系統持續操作民進黨政府讓青年上戰場的論述，但賴清德以40％支持度「慘勝」，在野黨也不再論述相關口號，顯然選舉操作成分更大於示警。

有學者形容蔡英文是台灣「鐵娘子」，作為有遠見的政治領袖，展現政治家的風範，不以短暫選舉利害看待，而是以國家長遠利益作為目標，「這就是政治家跟政客的不同。」持平而論，在台灣選票優先的政治氛圍中，恢復一年役期確實是大膽又有魄力的決定，但軍中變革有無一步到位？基層幹部人數缺乏、裝備良莠不齊；如何切實提升國軍戰力，蔡政府已經邁出最困難一步，後續還有賴520後新政府的接棒努力。