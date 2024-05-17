小英8年／緊抱「非核」　4次大停電致民間缺電憂慮未解

▲蔡英文昔日參加「告別核電風光明媚」廢核大遊行。（資料照／記者李毓康攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文任內延續民進黨政府「非核家園」政策，提出「減煤、增氣、展綠、非核」的能源轉型宣示，然而任內4次大停電事件，引發民眾對「缺電」的質疑，進而成為2018年地方選舉、2020年總統選舉、2021年四大公投、2022年地方選舉、2024年總統選戰朝野攻防焦點之一。

回顧2017年8月15日，蔡政府任內首度大規模停電事件無預警發生，造成全台灣約838萬戶受停電影響。隨後調查結果，肇因於中油對大潭發電廠的天然氣供應管線，因巨路國際公司更換卡片不當，造成意外停止運作，導致大潭發電廠6部機組全部跳停，在全台電力備轉容量不足狀況下，供電系統避免全面崩潰，啟動保護措施而分區停電。

815大停電後，輿論質疑為了達成2025核電全部除役，政府在2016年7月訂定2025年能源配比達到「燃氣50％、燃煤30％、再生能源20％」的目標，但能源轉型操之過急，趕不上飆增的用電需求，恐造成缺電危機。根據2018年4月《遠見雜誌》民意調查結果，台灣民眾對於「重啟核四」的意向出現關鍵性的扭轉，從2014年不到3成民眾贊成，成長到超過5成民眾贊成。

且蔡英文執政8年間，發生的大停電事故不只這一樁。2021年5月13日，高雄市路竹區路北超高壓變電所工作人員錯誤操作，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，進而導致興達發電廠四部燃煤機組跳機，電網自動保護機制啟動，使400萬戶受停電影響，儘管受影響人數較815停電事故少，但停電時間更長，長達超過5小時。

未料，才隔了幾天，5月17日又因鍋爐燃燒器控制系統故障而跳機，影響66萬戶緊急分區停電。2021年兩起停電事故，引發社會對核四存廢、第三天然氣接收站落腳桃園藻礁海岸等議題的關注，同年12月18日，民意否決了包括「重啟核四」和「三接遷離（珍愛藻礁）」在內的4項公投提案，而天然氣的建設，也間接顯示台灣需要以其他發電方式，來補足核能發電的缺口。

2022年3月3日，由於興達發電廠開關場故障，全台再度發生大規模無預警停電事件，超過550萬戶受到影響，當時適逢美國前國務卿麥克·龐培歐（Mike Pompeo）訪台期間，還因此取消了與蔡英文會面的直播。

蔡政府積極發展再生能源、推動能源轉型，也要跟上國際低碳浪潮，但任內4次大停電事故，卻引發民眾對於「缺電」的擔憂，儘管民進黨政府面對4大停電事故，不斷重申配電事故和電源不足是兩件事，不應混為一談，但為何一個小小的人為疏失，會造成如此之大的影響？未來如何避免類似錯誤再犯？另一方面，未來新政府是否仍將緊抱「非核」神主牌，亦或是回應在野黨呼籲，利用核能彌補電力不足，恐怕也是不得不仔細思考的選項。