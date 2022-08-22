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ET專訪／黃偉哲爭取連任先嚴以律己　選戰「冷處理」謝龍介

▲▼0816 黃偉哲專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲台南市長黃偉哲接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝，下圖同）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：黃克翔、劉亮亨

文／呂晏慈

九合一選戰倒數，爭取連任的台南市長黃偉哲接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，選舉就是被檢視政績，這幾年從38％多的得票率，成長到施政滿意度已經超過7成，當施政被市民們看到，這個滿意度將可轉化為選票；另對如何評價國民黨參選人謝龍介？黃說得坦白：「對於對手沒有評價，尊重」。

黃偉哲坦言，他希望年底選戰是個君子之爭，然而，每次選舉來了就會出現很多潑髒水的，例如2018年他參選台南市長，就被潑過髒水，儘管後來根本沒事，但在選舉過程中，「人家就覺得很有事」。

對於競爭對手，黃偉哲策略相對「冷淡」，他認為，對手當然可以批評市政，因為任何一個市民都可以批評市政，「他（謝龍介）當然有他的選舉策略，他可以客觀理性批評，當然有時候真的很難，但是如果他要做一些選舉策略的批評，我覺得其實我們也尊重」。

黃偉哲說，他覺得很重要的是，選民會檢視自己的政績，還沒有當市長的時候，是著重在描繪願景、畫地圖，甚至說是畫大餅，不過他已經做了4年市長，必須看過去做了什麼？他說，「我覺得我是可以禁得起檢驗」，2018年他以38.01％支持度當選台南市長，近年滿意度已經高達7成以上，要讓施政被市民看到，市民滿意施政，然後把滿意度轉化爲選票，這是他要面對的。

黃偉哲補充，高雄市長陳其邁喊出「2年拚4年」口號，「緊緊緊（台語，意指趕快）」推動市政、讓高雄改變，這點是很好的，當然自己也做得不差，台南、高雄既然是同一個生活圈，有很多共同的價值，人員流動、防疫工作、市政推動也多有交流，應該延續「南方施政平台」、「南方城市治理平台」訴求，甚至納入屏東縣、嘉義縣市，打造聯合的產業分工、企業分享，讓資訊互通有無。

至於是否為自己設定選舉目標？黃偉哲比喻，以前在念書的時候，他都喜歡設定90分的目標，可是往往都沒有達到，所以，他現在認為，對自己要求嚴格一點會比較好，「對選戰來講、對市政來講，我都會比較嚴以律己、寬以待人」。

 

▲▼ 0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-黃偉哲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0816 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦-黃偉哲 。（圖／記者黃克翔攝）

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