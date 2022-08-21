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大陸 大陸焦點 特派現場

6歲男童落水溺斃　父母竟告「7歲小玩伴」討百萬賠償金

▲▼兒童,男童,受傷,難過。（圖／CFP）

▲男童溺斃，玩伴竟被告上法院。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南一名6歲的小男童去年9月跟兩名年齡相近的玩伴一起出去玩，結果不慎落水溺斃，但令人想不到的是，他的父母事後竟將7歲的小玩伴告上了法院，指責對方當下沒有出手救援，所以必須為孩子的死亡負責，還要求賠償30萬元人民幣（約130萬元新台幣）。

根據陸媒報導，去年9月，6歲的小明與7歲的丁丁、6歲的壯壯（均為化名）一起出去玩，3人來到村莊附近一個工地，小明不慎掉落到工地所挖的深水坑內，不幸溺斃身亡。悲劇發生後，小明的父母將丁丁及其父母告到法院。

法院經審理認為，一同玩耍的3個小朋友都是無民事行為能力人，身體、智力發育尚不健全，面對突發緊急情況，自保尚且不足，救助他人更無能為力。同是無民事行為能力人，相互之間沒有法定的救助義務，對於小明的死亡，丁丁及其父母不存在過錯。

案件主審法官宋全林指出，「本案中，對小明的溺亡，作為為無民事行為能力人的丁丁沒有過錯，也沒有侵害其合法權益，不應當承擔侵權責任。」

宋全林更強調，父母是未成年人的法定監護人，應擔當起孩子安全守護者的責任。

這起事件在網路上引起大量關注，小明的父母更是遭到網友罵翻，「自己的小孩不看好，還想賴別人。」「監護人才最應該負責任，竟想推給7歲的孩子。」「這個社會的風氣就是這麼病態，一出事就賴別人、討賠償，法院一堆亂七八糟的垃圾案，道德徹底敗壞。」

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