台三線「幹譙阿嬤」出院了！車友發想製作人形立牌守護安全

▲ 台三線阿婆灣幹譙阿嬤陳富(前排紅衣)日前昏迷送醫，20日因狀況穩定被接回安養院，車友發想製作人形立牌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台3線中埔段知名阿婆灣柑仔店的「幹譙阿嬤」陳富，日前因肺炎昏迷由安養中心被送進加護病房，20日因狀況穩定已回安養中心靜養，不少車友聞訊表示相當開心，並發想要為「幹譙阿嬤」作人形立牌，未來即使她不在店裡也象徵性代表她守護車友安全。

車友表示，陳富阿嬤是台三線精神象徵，過去總用國罵另類告誡車友注意安全，2020年後阿嬤都在安養院休養，這兩年去到阿婆灣都見不到阿嬤，基於想念因此發想製作跟「幹譙阿嬤」等比的人形立牌用。

▲ 阿婆灣 「幹譙阿嬤」陳富日前昏迷送醫，熱心車友網路集氣。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳富家屬表示，安養院人員昨天接阿嬤出院，但因住院一周雙腳無力，目前以輪椅代步，但聽到電話那頭阿嬤元氣十足的對談，顯示精神狀況良好。至於車友發想要製作人形立牌，未來將會協助置放及保管於店內。

「幹譙阿嬤」過去因為在台三線312公里嘉義縣中埔段開柑仔店，由於當地地處旅遊熱點，加上車友跑山頻繁，因此她多次以國罵告誡車友放慢速度注意安全而聞名，2020年開始被安排到番路鄉一安養中心，本月(8月)中旬卻因肺炎被轉送進聖馬爾定醫院，直到昨天身體狀況轉為穩定，才再被送回安養中心休養，不少車友知道消息，對於一路看著他們長大的都相當高興。