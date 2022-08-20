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南北韓軍費相差懸殊！北韓軍費開支僅占南韓的25%

▲▼北韓今年4月舉行各種大型政治軍事活動，金正恩甚至與數萬人拍攝合照，恐怕是導致疫情爆發的原因。（圖／路透社）

▲北韓軍費支出雖占GDP高達15%，總規模卻不及南韓的4分之1。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，今年更不時試射各種類型導彈、甚至準備進行第7次核試驗，然而根據美國國務院19日公開的《2021年全球軍費開支與武器交易》（WMEAT），北韓的軍費支出雖然占國內生產毛額的15%以上，其占比為全世界最高，但與南韓相比，北韓軍費規模僅占南韓軍費開支的7至25%。

根據《韓聯社》，從美國國務院於當地時間19日在官網上公開的調查報告來看，北韓2019年的軍費開支占該年度GDP的14.9%至26.4%，是報告分析的170個國家中軍費GDP占比最高的，而該年北韓的軍費支出預估為43億1000萬美元至110億美元，其預估值範圍視該國貨幣轉換為美元的匯率而有所變動。

▲▼今年5月美韓軍演期間，南韓從一處秘密地點發射導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年5月美韓軍演期間，南韓從一處秘密地點發射導彈。（圖／達志影像／美聯社）

相比之下，南韓2019年的軍費支出額為439億至607億美元，僅占該年GDP的2.6%至2.7%；若以軍費支出金額去做比較，北韓軍費支出僅占南韓的7%至25%，而若以軍費支出的最少規模去算，北韓僅占南韓的9.8%；若以最大規模換算，則北韓占南韓的18%。

不過，軍事專家也點出這份調查報告可能會出現的盲點，因為北韓等共產國家的情報或資訊多半不透明，在軍費支出的計算上透明度與真實性存在很大討論空間，且該份調查報告並未包含軍武研發（R&D）或從境外引進尖端科技武器，因此恐怕無法單純以檯面上的數據去做比較。

▲▼北韓士兵哭紅雙眼。（圖／朝鮮中央電視台）

▲北韓兵力人數龐大，圖為軍醫官哭紅雙眼。（圖／朝鮮中央電視台）

該份報告也指出，全球2019年的軍費支出總額約1兆9400億至2兆9600億美元，占全球GDP約1.7%至2.2%；其中軍費支出規模最大的國家為美國（7300億美元）、其次是中國（2540億至4170億美元）、沙烏地阿拉伯（695億至140億美元）、印度（675億至2250億美元）、俄羅斯（651億至1700億美元）。

而第6至第10名則依序為英國（594億至700億美元）、德國（525億至651億美元）、法國（497億至626億美元）、日本（476億至545億美元）、南韓（439億至607億美元）。

至於2009至2019年這11年來武器對外出口規模最大的國家為美國，其11年平均值為1616億美元，其次是俄羅斯（110億美元）、法國（54億美元）、英國（39億美元）、中國（36億美元）、德國（33億美元）、義大利（22億美元），而南韓武器出口11年的平均值為11億美元，全球排行第12。

▲▼北韓官媒4月16日發布國家最高領導人金正恩視察導彈試射的照片。（圖／路透）

▲金正恩4月視察導彈試射。（圖／路透）

2019年全球進行的武器交易中，80.5%的軍武來自美國、8.4%來自歐盟（EU）、4.9%來自俄羅斯、2.3%來自中國。

另外，2009至2019年正規軍隊兵力規模，中國以年平均的194萬人奪冠，其次為印度（144萬人）、美國（136萬人）、北韓（117萬人）、俄羅斯（91.6萬人）、巴基斯坦（74.3萬人）、南韓（65萬人）、越南（52.3萬人）、緬甸（51.2萬人）、伊朗（50.3萬人）。

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