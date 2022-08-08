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四期教育成佛有你／從八正道學說話藝術　我不必說謊了

文／王銘董

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2022四期教育「八正道」全球徵文優選獎作欣賞　王銘董：我的生命改造工程

生命之初，從我們來到這個世上，父親跟母親就用他們的音聲，一聲聲的喚。給了我們指引，給了我們方向。

再到識字，從模仿開始。牙牙學語，旁邊的人、周遭的環境就是我們的老師。

可直到認識佛陀後，才體認依止正道的重要跟必要的珍貴所在。

而其中又以八正道之中的正語，用自己的經歷，和母親的共同相處，一步一步這樣反轉。誠如心道師父說過：「佛法就是生命的改造工程。」

以前的自己，常會為了規避母親的質問，而說謊。又或者因為想要討好，刻意的誇大原本可能的結果。最後常不了了之、造成她內心的失落，也造成自己內心不必要的負擔，自己說了話變成不算話，變成敷衍他人。

直到認識了一位貴人，他的言行風範，在做事上的展現讓我內心景仰。給了我啟發，於是開始懺悔跟修正「說」的這件事情。

到底要怎麼說呢？

我要如何說呢？

我怎麼表達呢？

對於自己真誠嗎？

我說出來能做到嗎？

說出來是否讓別人感到舒服嗎？

這才體會，原本以為說是出生就在做的事情，再簡單不過。可沒有一個正確的之見，一個好的依止，一個啟發自己的貴人，我無法成為內心真正想成為的人。

因為開始意識說，就學會慎言。先從不說開始制止自己。碰觸到原本的原生環境、他人說不是正語的範疇，提醒自己觀照，只是聽就好。

在適當的時機，比如有人因此而劍拔駑張，說些和合利益之語，讓整體氛圍跟著緩和下來。

又或者迎面而來的親屬朋友，乃至不認識，找到可以稱讚的點，常常對方會感到驚喜，讓他們好開心。

而最大的受益者其實是自己。常說這些愛語、柔和語，無諍語，會發現自己意年跟行動，也都跟著趨近於此。體會和緩的利益，嗓音跟著變低沉，別人時常樂意也稱讚自己，這些都是始料未及的體會。

活，是左邊三點水，右邊一個舌。人身而為一個獨立個體，透過溝通、透過語言、透過聲音這樣表達自己。把話好好說，就是讓生命活了起來，讓這樣的振動能夠遍滿到他人的心田，滋養了親屬，也滋養更多我們所沒法意會的空間。

正如佛陀仍然在說法一般，透過我們的正語，繼續傳承下去，好讓現世跟後世的人同享這份利益，也跟著改造他們的生命。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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