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瘋電影／非常殺手　少女被人蛇綁去賣家人是幫兇

文／賴賴

▲▼非常殺手。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這是一部躺在家裡也中槍的故事，就說歹路不堪行，這個殺手的老婆和朋友要出國度假，交代了一個高中女兒幫忙照顧，整部片基本上沒有什麼太大的驚喜，不論是過關斬將或是俐落的殺人，殘忍的刀刺血瀑布，冷靜的殺手也讓整部片都冷靜下來，所以過程其實就都還好。

當然過關斬將，一個一個除掉障礙，為了救回少女，最後遇到大魔王，也是輕鬆的處理掉，整部片的過程，這個殺手因為太厲害而一點都不擔心他會有什麼損傷，但整部片不失為一部打發時間的好作品，全片無尿點。


片　　名：非常殺手
英文片名：The Killer
類　　型：動作
上映日期：2022-07-22
片　　長：01時36分
導　　演： 崔在勛
演　　員： 張赫(Jang Hyuk) 、 布魯斯汗(Bruce Khan) 、 李書英
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

傳奇殺手義康（張赫 飾）在引退後過著奢侈的生活，某天卻被要求幫忙照顧一名任性的女高中生允智（李書英 飾）。當義康心想只要暫時當一下允智的監護人即可，沒想到少女卻遭綁架。「那個孩子不能受傷！」努力保持低調的義康的本能就此覺醒！

▲▼非常殺手。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲▼非常殺手。（圖／ｙａｈｏｏ）

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