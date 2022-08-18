快訊／中選會發布2022選舉公告　「首投族76萬」總選舉人數約1930萬人

▲中選會發布地方公職人員選舉公告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

中選會及直轄市、縣（市）選舉委員會18日正式發布111年地方公職人員選舉，訂於今年11月26日舉行投票，投票時間從上午8時至16時，預估選舉人數近1930萬人，首投族估算76萬8762人，將選出1萬1023位公職人員，並在全國設置1萬7648處投開票所，比2018年新增近2000處，且動員超過30萬選務人員。

中選會上午發布111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉公告，直轄市、縣市選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代及村里長選舉公告。

中選會表示，候選人登記日期從8月29日至9月2日止，提醒直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人，辦理候選人登記時需附公職候選人財產申報表，且候選人財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告1年。

另外，針對立法院日前三讀通過中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案，中選會於111年11月26日，與地方公職人員選舉同日舉行投票。

中選會主委李進勇表示，此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，呼籲年滿20歲，踴躍行使公民的權利。

▼中選會發布地方公職人員選舉公告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

