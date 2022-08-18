　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中選會發布2022選舉公告　「首投族76萬」總選舉人數約1930萬人

▲▼中選會發布地方公職人員選舉公告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會發布地方公職人員選舉公告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

中選會及直轄市、縣（市）選舉委員會18日正式發布111年地方公職人員選舉，訂於今年11月26日舉行投票，投票時間從上午8時至16時，預估選舉人數近1930萬人，首投族估算76萬8762人，將選出1萬1023位公職人員，並在全國設置1萬7648處投開票所，比2018年新增近2000處，且動員超過30萬選務人員。

中選會上午發布111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉公告，直轄市、縣市選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代及村里長選舉公告。

中選會表示，候選人登記日期從8月29日至9月2日止，提醒直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人，辦理候選人登記時需附公職候選人財產申報表，且候選人財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告1年。

另外，針對立法院日前三讀通過中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案，中選會於111年11月26日，與地方公職人員選舉同日舉行投票。

中選會主委李進勇表示，此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，呼籲年滿20歲，踴躍行使公民的權利。

▼中選會發布地方公職人員選舉公告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中選會發布地方公職人員選舉公告記者會。（圖／記者湯興漢攝）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

華裔百大DJ來台灣了！　接棒具俊曄衝夜店演出

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

法蘭不敢吃肉桂捲　竟「怕被下毒」真實原因曝光　

芬蘭申請入北約 稱俄羅斯戰機涉嫌侵犯領空

雷／《禹英禑》結局「鯨魚CP」超甜對視　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映

遭爆開演員培訓班「帶學員陪酒、獻身」騙學費！　錢泳辰回嗆喊告

陳品捷鐵支4安、郭郁政好投　味全送統一3連敗

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2都將變天

快訊／柬埔寨救援成功！3國民黨立委傳今護送被害人返台

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

LIVE／柬埔寨救援成功　3藍委護送被害人抵達桃機

陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

快訊／柬埔寨返台青年：不聽話就被毆打電擊、關禁閉

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

林智堅論文門第2關　中華大學：本周無法公布

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程

更多熱門

相關新聞

北市211處危險住宅　陳時中：8年核定5成啟動都更

北市211處危險住宅　陳時中：8年核定5成啟動都更

民進黨台北市長參選人陳時中選舉節奏穩健，近來陸續推出政策願景牛肉，18日召開記者會宣布都市更新政策，將以「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」，解決台北市長年以來步伐緩慢的都更問題；陳也喊出，盤整全台北市的危險住宅，包還整建住宅22處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內核定2成、8年核定5成。

直播夜市跳舞挨轟　柯志恩：要講誠信

直播夜市跳舞挨轟　柯志恩：要講誠信

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

柬埔寨案蔡政府「躺平」？　國民黨：新南向政策失能

柬埔寨案蔡政府「躺平」？　國民黨：新南向政策失能

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

正妹參選人聲量排行第一名在桃園！　永和「最美里長」無緣前十

關鍵字：

中選會2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面