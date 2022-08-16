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日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

▲▼河流,河川,海,海水,河水。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲濱松市政府呼籲民眾不要靠近遭汙染區域。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣濱松市的一間工廠16日被發現將高達1900公升的濃硫酸排放至附近河川，當地政府緊急呼籲民眾不要靠近河川，因為濃硫酸一旦接觸到皮膚，將會引起重度灼傷，甚至引發失明。目前尚無法確定該工廠是惡意排放還是誤將濃硫酸排出。

根據《靜岡第一電視台》報導，靜岡縣濱松市政府16日上午緊急宣布，位於北區細江町的河川中出現大量的濃硫酸，初步判斷至少超過1900公升。經當局深入調查後，發現濃硫酸是從當地矽酸鈣保溫材料製造商「日本ケイカル」（Nippon Keical）的工廠流出。

濱松市政府呼籲民眾，由於濃硫酸危險性極高，雖然被河川中的水稀釋，但危險性依舊非常高，千萬不要靠近。當局表示，濃硫酸一旦接觸到皮膚將會引發嚴重的化學灼傷，如果不慎進入眼睛，恐會造成永久失明。

當地政府目前仍在調查詳細事件的發生過程，尚無法確認Nippon Keical是否是故意為之，而該公司也並未對此發表任何回應。

根據Nippon Keical官網，該公司成立於1979年，資本額為3億日幣（約新台幣6700萬元），約有61名員工，原本在東京也有事務所，但受疫情遠距辦公影響，東京事務所也在2020年10月31日關閉。

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