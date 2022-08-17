竹聯幫「辦事價目表」全曝光　開槍500萬起跳！有1項免費

▲犯下林森北酒店爆炸案的弘仁會，以及同樣凶狠出名的明仁會橫行道上，弘仁會長小阿閎今年初遭逮。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年1月，竹聯幫弘仁會「最派」會長小阿閎落網，他涉及去年台南女組頭綁架案、中山區酒店丟擲手榴彈等，以及指使2014年美鷹會恐嚇槍擊案、藝人馬國畢汪建民欠錢遭毆打等。小阿閎落網同時，警方也搜出一本黑道辦事價目表，其中開槍殺人收費最貴，高達500萬元，最常見的擄人勒贖則以300萬元起跳。

本刊調查，去年3月弘仁會成員南下包案，趁台南一名身價上億的女組頭拜拜途中將她擄走，動員超過20人開權利車、以接力方式將女組頭囚禁6天，最後逼簽2800萬本票後，女組頭才平安獲釋。同月中旬，弘仁會副會長酒後遭酒店圍事毆打，事後唆使小弟到林森北路酒店丟擲土製手榴彈。

同樣以凶狠出名的明仁會也曾犯下多起社會案件。前年11月明仁會成員在寧夏夜市砍人，一名男子身中3刀；去年8月為逼迫還錢，將一名被害人押到堂口痛毆。

▲警方掃蕩弘仁會和明仁會同時也搜出「辦事價目表」，包括開槍、擄人勒贖等全明碼標價。

隨著警方鎖定弘仁會及明仁會進行掃蕩，今年1月間最大咖的小阿閎遭逮，意外讓「辦事價目表」曝光。據了解由於弘仁會、明仁會幫眾人數多，要養旗下小弟，多由會長負責收錢，再酌情分給中堅幹部「辦事」，最底下動手執行小弟甚至可能分不到錢，仍得出錢出力「貢獻組織」。

其中，收費最貴項目為開槍殺人，標價500萬以上，包括槍手安家費200萬，作案後如安排出國逃亡，打理藏身處，另外每月生活費約2萬元；如被捕入獄，幫派負責請律師，一個月發放5千元「監獄所費」，讓小弟在獄中買零食、菸等生活用品。

而最常見的黑道業務「討債以及擄人勒贖」則是300萬起跳。當債主發現債務討不回，將本票以10分之1價格轉手賣給黑幫，幫派持本票向欠債民眾索討「全額債務」，而弘仁會一貫手法，先綁人然後帶到山上毆打凌虐、關狗籠，打電話要求家屬付款。

▲黑幫小弟求上位，除了出錢出力貢獻組織，甚至要擔罪入獄，組織則負責支付安家費及律師費等。

通常擄人勒贖，款項依舊由大哥收取，再分出10幾萬元交給帶頭的中生代「組長」帶著4、5名小弟辦事，有的小弟不但沒分到錢還得自掏腰包「貢獻組織」，繳付幾千元租車費或租屋費做為擄人和藏匿肉票之用，以此彰顯自己對公司的忠誠度、辦事能力等，除能累積「戰績」，一方面也是為了繼續拿公司招牌，橫行道上。

而撒冥紙、潑漆、潑蟑螂等烙人鬧事的項目，多是為了大哥或相挺自己兄弟「搖旗」捧人場製造聲勢，在黑幫中最常見，通常不收費，都是大家「友情贊助」互相應援。

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