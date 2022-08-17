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早上才說再見…27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

▲▼早上才說再見…27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　媽媽淚崩。（圖／翻攝六福村官網）

▲一名27歲女子搭乘大怒神後身體不適，送醫不治。（圖／翻攝六福村官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名27歲歐陽姓女子今年初到遊樂園玩「大怒神」後，突然感到身體不適，送醫後不治。對此，媽媽透露女兒當時出現頭痛、嘔吐等症狀，園方卻未緊急送醫，最後她在醫院內看著女兒的手垂落過世，哭著說「早上才說再見」。

據《東森新聞》報導，歐陽姓女子是電腦工程師，2月26日下午1時30分到遊樂園搭乘大怒神後，感到頭暈想吐，立刻到醫護室休息，期間嘔吐並感到身體不適，直到下午3時42分才被送到醫院搶救，但為時已晚。

死者母親表示，醫院判定女兒為自然死亡，死因是腦內出血，當下不知道可以刑事相驗，感嘆女兒沒有疾病，不懂為何搭了遊樂設施就出事。對此，遊樂園回應，當下多次跟死者了解情況，血壓、血氧及心跳都在正常值，有給予協助並建議就醫，對此事感到遺憾，正在跟家屬詳談精神撫慰金。

▲▼早上才說再見…27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　媽媽淚崩。（圖／翻攝六福村官網）

▲死者媽媽哭著說，女兒早上出門才跟她說再見，再見面卻是在醫院。（圖／翻攝六福村官網）

消息曝光後，網友看完紛紛留言，「亡者安息，南無阿彌陀佛。家屬要節哀順變，保重身體」、「從來不玩大怒神，每個人都以為出事的不會是自己，玩的這麼開心」、「我國小時搭大怒神，ㄧ下來一瞬間心臟停了一秒樣子，從此以後我絕對不玩大怒神，太可怕」。

也有人說，「並不是覺得母親推卸責任給遊樂園，但我相信女孩已經27歲了，絕對有能力判斷自己是否可以搭乘遊樂設施，既然園方沒有延誤就醫的話，那也不能全都是園方的問題，希望家屬節哀」、「這個不能怪遊樂園吧= = 園方又沒有延誤就醫或有設施設備的疏失，畢竟其他人都沒事，而且當事人已經27歲完全行為能力人應該有能力評估自身狀況是否適合搭乘」。

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