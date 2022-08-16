呂文婉揭柬埔寨「驚悚遊歷」　網嚇壞：好險有回來

▲呂文婉回憶3年前去柬埔寨的場景。（圖／翻攝自臉書「呂文婉get in TOUCH」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

柬埔寨淘金詐騙案如滾雪球般擴大，引發國人相當大關注，資深媒體人呂文婉過去曾受邀擔任柬埔寨航空親善大使，她在臉書回憶之前2次到柬埔寨旅遊的經歷，當時她搭船遊洞里薩湖時，見水上村莊傾頹破落，讓下塌暹粒星級飯店的她直言，「天堂與地獄反差寫實上演」。

呂文婉在臉書粉專「呂文婉get in TOUCH」中，分享自己3年前曽次前往柬埔寨的感想。她表示，「第一次去是為了帶女兒走進歷史，第二次純粹為了工作，還有媒體記者隨行」。她感慨當時「下塌暹粒星級飯店、吃吃burfet、喝喝下午茶 、做做spa、盡享vip尊榮...」但當搭船遊洞里薩湖看見傾頹破落的水上村落時，卻有著不一樣的強烈感受。

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她指出，上船時看見兩名年約10歲上下的小男孩，熟悉當地文化的友人便提醒，「別跟他們對到眼，也別讓他們近身」，果然不久後男孩趨前，在那位朋友肩上意思意思按了兩下，旋即伸手要錢。朋友表示，他們看到外來客會很開心，因為有人上船就有錢可以拿...。呂文婉心想「如果不給呢？！」就在這時，船隻沒預警停在湖中央，說需要加油，等待的過程讓她心中小劇場氾濫，腦中不斷閃過各種恐怖的綁架、強盜情節。

所幸後來安全完成旅程，但觀光客的富有對比上當地水上村落的殘破船屋、貧窮孩童掛著充滿防衛心的小臉，以及那些不見童貞的眼神，也讓她回憶起這段旅程時直呼：天堂與地獄反差寫實上演！

貼文一出網友也紛紛留言，「詭譎年代，更添不安的氛圍」、「好險有回來」、「腿很美，文感人，有如天堂和地獄的國度，誰能救度它？令人心傷人民，令人景仰的歷史美景！」、「覺得生在台灣好幸福呀」、「柬埔寨 犯罪的天堂 少去」。而呂文婉隨後也於留言處貼了不少近期柬埔寨的詐騙新聞，提醒民眾保持警戒，別貿然前往。