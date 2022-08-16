就是他！柬埔寨回台9人藏1人蛇　「具幫派背景」認：有詐騙部門

記者崔子柔／綜合報導

泰國政府14日通報，發現有12名台灣人從柬埔寨入境泰國，疑似人口販運案件，其中9人經勸導後回到台灣，但竟藏了1名人口販賣共犯，是42歲的何姓男子，不僅有幫派背景，手機也有多筆詐騙案相關資料，桃園地院15日裁定何男羈押禁見。

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日在桃園機場接回逃出柬埔寨的9名台人 。（圖／記者張君豪翻攝）



桃園地院法官表示，何男雖否認從事詐騙犯行，但除了證人證詞外，其手機內也有相關對話紀錄指向他犯案，何男也坦承知道柬埔寨的公司有詐騙部門。

▲何男刪掉手機裡的詐騙相關對話紀錄。（圖／記者張君豪翻攝）



根據《聯合報》報導，何男具幫派背景，其遭查扣的手機裡有多筆資料被刪除，他也承認是詐騙案相關內容，檢方訊後依意圖詐騙使人出國、販運人口，組織犯罪等3罪逮捕並聲請羈押，考量本案尚有其他共犯未到案，桃園地院裁定何男羈押禁見。

根據本站先前報導，9名台人14日成功歸國，其中一名30歲的林姓男子透露，他一個月前到柬埔寨金邊，從事文書工作、發布招募訊息，並無遭到不當對待，當時談好是每月4萬元薪水包吃包住，住的地方像度假村、伙食比當兵好，本來下個月能領到薪水，現在被送回來只有領到300美元（約9千元台幣）生活費。